Champions - il presidente Al Sisi : 'Salah orgoglio d'Egitto' : Un orgoglioso apprezzamento politico-nazionalistico nei confronti di uno dei più illustri figli dell'Egitto. Anche il presidente Abdel Fattah Al Sisi ha reso omaggio a Mohamed Salah, come viene ...

"The Mo show" : il mondo celebra Salah. Si unisce anche Al Sisi : "Una stella" : I tabloid inglesi, ma non solo, sono tutti per l'egiziano, assoluto protaginista della vittoria del Liverpool sulla Roma

Elezioni Egitto - Al Sisi ha vinto col 97%/ Mattarella “ora verità su Regeni”. Un milione ha votato per Salah : Elezioni in Egitto, Al Sisi ha vinto col 97% dei voti: un milione ha votato per Salah per protesta. Mattarella, bene ma ora ci vuole verità sul caso di Giulio Regeni"(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 19:12:00 GMT)

Farsa in Egitto - è bomber Salah il rivale di Al Sisi : In Egitto politica e pallone non smettono mai di rincorrersi. E se ai tempi della Primavera araba furono i tifosi dell'Al Ahly del Cairo , 39 scudetti, a scendere per primi in piazza Tahrir contro Moubarak, ...

Elezioni in Egitto : Al Sisi stravince - ma il secondo è Mohamed Salah : Una vittoria schiacciante per Abd Al-Fattah Al Sisi, il premier egiziano riconfermato alle urne, ma a fare notizia sono soprattutto il forte astensionismo e il secondo posto di... Mohamed Salah, che...

Egitto : Al Sisi ha vinto - ma tanti votano per Mohamed Salah

Al Sisi trionfa alle urne in Egitto - ma la vera sorpresa è Mohamed Salah : Oltre un milione di egiziani che si sono andati a votare alle elezioni presidenziali hanno deciso di annullare la scheda, di questi molti hanno dato la loro 'preferenza' al campione di calcio Mohammed Salah. Lo riporta l'Economist.Anche se i risultati ufficiali delle presidenziali in Egitto usciranno solo la prossima settimana ed appare scontata la vittoria del presidente con il 92% dei voti, il quotidiano Al Ahram ha raccontato il successo ...