AIDAA | in Italia oltre 700mila cani randagi

AIDAA : in Italia rubano 3 cani ogni ora : “Non passa ora che tre cani vengono rubati o rapiti, in particolare cani di piccola taglia, questi – spiega in una nota l’associazione animalista AIDAA – i dati relativi al 2017 raccolti attraverso gli appelli sui social e gli articoli sui giornali. ogni giorno sono circa 70 i cani rapiti, che moltiplicati per il totale dei giorni dell’anno fa oltre 25.000 cani che scompaiono ogni anno nel nulla. Di questi meno di ...

AIDAA : per Pasqua un milione di agnelli sulle tavole degli italiani : “Mancano tre giorni alla Pasqua 2018, e appare evidente oramai che il consumo di agnelli nei prossimi giorni è in forte aumento rispetto allo scorso anno: nelle previsioni degli allevatori e dei macellai finiranno sulle tavole italiane circa un milione di agnellini. Un dato – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota – che va in direzione opposta rispetto a quello degli ultimi anni quando si era registrato almeno ...

Pasqua - AIDAA : sulle tavole italiane 7mila tonnellate di agnello : “Sette milioni di chili di carne di agnello da latte. Questa – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota- la quantità di carne macellata dei piccoli agnelli tolti alle loro madri ancora in età da latte che sta invadendo in questi giorni supermercati e macellerie di tutta Italia. Un incremento notevole di almeno il 40% di richiesta di carne di agnello rispetto allo scorso anno che ha portato alla macellazione in ...