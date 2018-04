Aida Nizar insultata al Gf | ' Vattene | levati da' Rissa sfiorata all' interno della casa

Aida Nizar in lacrime - il tiramisù scatena un’altra lite | GF 15 : Aida Nizar solleva un altro polverone e questa volta dipende tutto da un cucchiaio di tiramisù. Dopo aver lavorato tanto, i ragazzi del GF 15 hanno conservato il dolce in frigo per poterlo gustare tutti insieme. La solitaria Aida Nizar ha voluto agire senza attendere per potersi gustare il mascarpone per il tiramisù, scatenando le contestazioni dei ragazzi. Baye Dame in prima fila, urla e pianti come condimento. Aida Nizar al GF 15, un ciclone ...