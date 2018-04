Aida Nizar e Baya Damme litigano al Grande Fratello | sfiorata la rissa

Aida Nizar attaccata da Baye Dame : rissa sfiorata al GF 15 (VIDEO) : Baye Dame e tutti i concorrenti del GF 15 contro Aida Nizar: è quasi rissa rissa sfiorata al Grande Fratello. Tutti i concorrenti si sono alleati per fare fuori Aida Nizar. Tutto è iniziato ieri sera quando la spagnola ha deciso di confessare agli inquilini della Casa di Cinecittà che è stata lei a vomitare in bagno. Tutti gli inquilini del reality, tranne Filippo Mezzetti (il Tarzan di Viterbo), hanno cominciato a prenderla in giro e questo ...

Grande Fratello - lo schifo nella casa : cos'ha fatto trovare in bagno Aida Nizar agli altri coinquilini - è rivolta : Al Grande Fratello i telespettatori hanno già eletto Aida Nizar la regina del ' vomito -gate'. Non proprio una gran corona, per la verità: la focosa spagnola, ultima entrata nella casa, in meno di 24 ...

Grande Fratello 15 - Aida Nizar : la rivalità con Elettra Lamborghini e il mistero della penna sempre in mano : Aida Nizar è entrata nella casa del Grande Fratello 15 da nemmeno due giorni e già ha scatenato il prevedibile inferno già ampiamente preannunciato. La star dei reality show in Spagna, già odiata a morte da Cristiano Malgioglio, infatti, durante il primo giorno di permanenza nella Casa, ha scatenato un'infinita discussione per il semplice fatto di aver vomitato in bagno, non aver pulito e aver nascosto il fatto, facendo passare Luigi Mario ...

Grande Fratello 2018 - Luigi Favoloso contro Aida Nizar : caos in Casa : Luigi Favoloso contro Aida Nizar al GF 15: urla in Casa Questa quindicesima edizione del Grande Fratello sta già regalando grandi colpi di scena. Tutti i concorrenti del reality-show sembra si siano coalizzato contro Aida Nizar. A parte Alberto, il resto della Casa senza non provare una Grande simpatia nei confronti della spagnola. In particolar […] L'articolo Grande Fratello 2018, Luigi Favoloso contro Aida Nizar: caos in Casa proviene da ...

Aida Nizar ha vomitato al GF 15 : la confessione ad Alberto Mezzetti : Grande Fratello, scoppia il vomito-gate: è stata Aida Nizar Questa mattina nella Casa del Grande Fratello è scoppiato il vomito-gate. Tutti i concorrenti della quindicesima edizione si sono chiesti chi abbia vomitato nella notte lasciando tutto sporco. Matteo Gentili e Alessia Prete si sono resi conto per prima quanto accaduto nel bagno. La ragazza ha provato anche a pulire ma le cose si sono complicate perché il bagno si era intasato tanto. ...

GF 15 - Aida si è sentita male : concorrenti arrabbiati - Nizar confessa : La prima notte di Aida Nizar nella Casa del Grande Fratello non è stato affatto piacevole. L’esuberante spagnola si è sentita male, tanto da correre in bagno a rigurgitare. Forse per la fretta e per un po’ di disattenzione, la donna ha rimesso nel lavandino anziché nel water. A causa di questo piccolo errore, gli altri concorrenti si sono ritrovati davanti ad un bagno sporchissimo. Non appena Alessia e Patrizia si sono rese conto del ‘danno’ ...

Grande Fratello - le prime ore di Aida Nizar : «La casa è sporchissima». Patrizia se la prende con lei (ma sbaglia) : Aida Nizar E’ appena entrata nella casa del Grande Fratello 2018 ma qualche concorrente sta già mostrando segni di insofferenza nei suoi confronti. Del resto Aida Nizar, tra lamentele, prese di posizione e teatrini, non passa certo inosservata. Ecco come sono andate le sue prime ore a Cinecittà. Al risveglio dopo la prima notte, Aida si ritrova in giardino con Alessia e Luigi Favoloso. La spagnola ha da ridire sulle condizioni igieniche ...

Aida Nizar vuole far litigare Veronica Satti e Patrizia Bonetti? : GF 15: Aida Nizar cerca di mettere zizzania tra Veronica e Patrizia? Come tutti sapranno ieri sera è arrivata nella casa più spiata dagli italiani il ciclone iberico Aida Nizar. E la donna già prima di varcare la famosa porta rossa ha immediatamente avuto un ferrato botta e risposta con l’opinionista Cristiano Malgioglio. Il motivo? Quest’ultimo l’ha criticata pesantemente, asserendo che abbia dei comportamenti fin troppo sopra ...

“Perché ha sempre una penna in mano?”. Aida Nizar è entrata al Grande Fratello - ma questa domanda già attanaglia il pubblico. Ecco la storia di questo ‘vezzo’ della spagnola che ha subito suscitato curiosità : E dopo una settimana, Aida Nizar è riuscita a entrare nella Casa del Grande Fratello. Pardon, il ciclone Aida Nizar. La showgirl spagnola sarebbe dovuta entrare durante la prima puntata, ma il suo ingresso è stato posticipato di sette giorni da Barbara D’Urso perché la 42enne è arrivata in ritardo davanti alla porta rossa e ha perso troppo tempo a salutare il pubblico, facendo innervosire parecchio Cristiano Malgioglio, opinionista ...

Aida Nizar : la storia della penna che ha sempre in mano : Perché Aida Nizar ha sempre una penna in mano? La domanda che impazza sul web e quello che abbiamo scoperto Il ciclone Aida Nizar ha fatto ieri sera il suo ingresso al Grande Fratello e, tra un exploit e l’altro, il pubblico da casa non ha potuto fare a meno di notare una cosa: la penna che […] L'articolo Aida Nizar: la storia della penna che ha sempre in mano proviene da Gossip e Tv.

