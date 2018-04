Aggiornamento condizioni Giorgio Napolitano e i vergognosi commenti su Facebook

Blastingnews

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Ore di paura per ledi. Il Presidente emerito della Repubblica si è sentito male ieri ed è stato subito portato all'ospedale San Camillo. Dopo un'operazione per la sostituzione di un tratto di aorta, ora è in terapia intensiva: "Sta bene, ha una grande forza, ma saranno decisive le prossime ore" fanno sapere i medici che, fra le righe, hanno mostrato un cauto ottimismo. Intanto, sui social sono stati scritti postsulledi salute dell'ex Presidente della Repubblica.: le parole dei medici Il malore, la paura, la corsa in ospedale e ora un piccolo sospiro di sollievo.è stato operato d'urgenza ieri all'ospedale San Camillo per un problema cardiaco: si è sentito male all'ora di cena mentre si trovava in ospedale in visita alla moglie Clio, ricoverata dopo una caduta.- che ...