A tutti i miei studenti faccio amare i numeri con l' aiuto della Bellucci

Romina Power - la gioia in una foto : "Mi sono ritrovata con Al Bano e tutti i miei figli" : E dopo un silenzio social lungo qualche giorno, ecco che Romina Power torna a far parlare di sé e della sua ritrovata armonia con Al Bano dopo tutto il clamore sorto in seguito alla fine della storia con Loredana...

Salah : 'tutti i miei ex compagni della Roma volevano evitare il Liverpool' : Roma - Ci sono pochi dubbi sul fatto che il 2 maggio tra i più emozionati all'Olimpico ci sarà sicuramente la stella del Liverpool Momo Salah . Il suo legame con il mondo Romanista è molto forte e in un'intervista alla CNN prima del sorteggio ha raccontato le sue sensazioni relative alla possibilità di ritrovare la Roma, forse presagendo l'esito dell'urna di Nyon.

“I miei ritocchi? Ecco la verità” - parla Raffaella Fico. Negli ultimi tempi ad ogni suo scatto social gli utenti la “massacrano” mettendo in risalto tutti i suoi presunti interventini. La ex di Balotelli - allora - ha deciso di svelare tutto : Rifatta sì o rifatta no? Non è mai uscite definitivamente dai radar e sui social è seguitissima. Ma ogni volta che posta un suo scatto, più di qualcuno la attacca: il seno è rifatto? Le labbra sono rifatte? Parliamo di Raffaella Fico. Ospite di Domenica Live, la showgirl partenopea ha però voluto smentire di essersi rifatta. L’ex compagna di Mario Balotelli non ha mai ceduto al fascino del bisturi. I suoi segreti di bellezza sono tanto ...

Judo - Fabio Basile : “Gli insulti mi hanno reso più forte. Smentirò tutti i miei critici” : In questo fine settimana il World Tour di Judo ha vissuto un nuovo atto con il Grand Slam di Ekaterinburg 2018, tappa russa del circuito mondiale, che ha luogo per il secondo anno dopo aver raccolto l’eredità dei tornei che in passato si svolsero a Mosca e Tjumen’. E’ stata l’occasione del riscatto per Fabio Basile. Il bronzo vinto ad Ekaterinburg, infatti, ha rappresentato per il campione olimpico della categoria dei 66 kg il primo ...

Fabio Fazio - Matteo Salvini lo massacra dopo il trionfo alle elezioni : 'Un brindisi a te e a tutti i miei nemici' : Ma come gode Matteo Salvini dopo il trionfo al voto del 4 marzo. Certo, ora la strada per formare un governo sarà difficile da percorrere, anche perché Sergio Mattarella sembra avere idee differenti ...

"La dolcezza di Francesca mi compensa delle fatiche della giornata. I miei figli? Li chiamo tutti i giorni" : Protagonista indiscusso della campagna elettorale 2018, Silvio Berlusconi si racconta a Chi. Il Cavaliere si confida e parla del suo amore per Francesca Pascale, alla quale è legato dal 2011.Francesca vive a Villa Maria, a pochi chilometri da Arcore, con i dieci cani adottati insieme al suo Silvio. In quella residenza, di cui quasi nessuno conosce indirizzo e numero telefonico, l'ex presidente del Consiglio torna per cenare e per dormire ...

Annalisa / Torna in studio - Biondo svela : "Ho votato per te a Sanremo - anche tutti i miei amici" (Amici) : Annalisa ospite nel talent di Canale 5, Amici. Dopo il successo con il terzo posto al Festival di Sanremo con il brano Il mondo prima di te, esce il suo nuovo album ‘Bye Bye’.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 14:20:00 GMT)

Embraco - operaio si incatena ai cancelli : “Lo faccio per tutti i miei compagni - vogliamo solo tornare a lavorare” : “Mi sono incatenato per tutti i miei compagni, vogliamo solo tornare a lavorare”. Sono queste le parole di Daniele Simoni, da 25 anni operaio all’Embraco, che questa mattina si è legato ai cancelli della fabbrica durante lo sciopero indetto dai sindacati contro la chiusura dello stabilimento di Riva di Chieri, in provincia di Torino. “Non voglio mollare, è la mia fabbrica che mi ha dato da mangiare per 25 anni, finché c’è uno ...

La rivelazione di Alberto Angela : "Potevo diventare noto archeologo - ma rubarono tutti i miei fossili" : E' arrivato scortato da quattro legionari romani il conduttore televisivo, divulgatore e oramai divo del web Alberto Angela nonché padrino della manifestazione Tourisma , il Salone internazionale dei ...