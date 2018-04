A Trieste piovono 5 miliardi Sul Fatto di giovedì torna “A casa vostra”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 aprile 2018) La grande occasione di: in città si libera uno spazio grande quanto il centro storico. Sono i 600mila metri quadrati del Porto Vecchio costruito dall’Austria nell’800. Splendidi capannoni affacciati sul mare che sono stati sdemanializzati e riconsegnati alla città. Un’operazione avviata dalla governatrice Debora Serracchiani e dall’allora sindaco Roberto Cosolini che ora sarà gestita dai nuovi timonieri della città: il primo cittadino di centrodestra, Roberto Dipiazza e il governatore che verrà eletto domenica. Favorito è il leghista Massimiliano Fedriga. Insomma, sarà il centrodestra ad avere in mano la grande occasione che potrebbe portare in città investimenti per 5. Per l’operazione di riqualificazione, tra le più grandi d’Europa – quasi il doppio, per dire, del porto antico di Genova – si fanno avanti archistar come ...