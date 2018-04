A San Pietroburgo per i Mondiali 2018 si aprirà una casa di orgoglio LGBT

Mosca e San Pietroburgo aprono allo shopping tax free in Russia : La manifestazioni calcistica più importante e seguita al mondo, infatti si terrà nello stato russo e si suppone che questa estate invaderà la capitale più di un milione di tifosi. Ma al di là della ...

Ct Italia - sale Mancini : divorzio con lo Zenit San Pietroburgo : ... domani dovrebbe tornare a Roma , dove trascorrerà due giorni di riposo: insieme a lui, nella capitale è prevista anche la presenza di Giovanni Malagò , numero uno dello sport Italiano e suo 'sponsor'...

Occhio per occhio. Mosca chiude il consolato americano a San Pietroburgo ed espelle 150 diplomatici tra Usa - Europa e Canada : La Russia ha deciso di chiudere il consolato Usa a San Pietroburgo in risposta alla misura americana di chiudere il consolato russo a Seattle per il caso Skripal. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, aggiungendo che saranno espulsi lo stesso numero di diplomatici americani e occidentali dei russi allontanati. In tutto, dunque, le espulsioni saranno più di 150, la somma degli allontanamenti decisi da Usa, ...

La Russia chiude il consolato Usa a San Pietroburgo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Ex spia russa avvelenata - Mosca risponde a Usa e Ue : “Espelliamo 150 diplomatici”. Chiuso consolato di San Pietroburgo : Mosca fa la sua mossa. Dopo la decisione degli Stati Uniti di espellere 60 diplomatici russi per il caso Skripal, mossa coordinata con i Paesi Ue, la Russia ha annunciato l’espulsione di 60 diplomatici Usa. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Serghiei Lavrov, aggiungendo che “anche nei riguardi degli altri paesi tutto sarà speculare per quel che riguarda il numero delle persone che se ne andranno dalla Russia dalle missioni ...

Sale la tensione tra Russia e Stati Uniti - Mosca chiude il consolato Usa a San Pietroburgo : Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato che da Mosca saranno intraprese misure speculari, dopo l'espulsione in massa di...

Occhio per occhio. Mosca chiude il consolato Usa a San Pietroburgo ed espelle 60 diplomatici americani : La Russia ha deciso di chiudere il consolato Usa a San Pietroburgo in risposta alla misura americana di chiudere il consolato russo a Seattle per il caso Skripal. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, aggiungendo che saranno espulsi lo stesso numero di diplomatici americani e occidentali dei russi allontanati.Mosca espellerà dunque 60 diplomatici Usa, esattamente lo stesso numero allontanato da Washington. "In ...

San Pietroburgo : sempre più senzatetto in città - ormai sono migliaia : Per strada soprattutto truffati, immigrati e cacciati di casa. In tutto il Paese sono tra i 3 e i 5 milioni

Calcio : cori razzisti nel corso dell’amichevole Russia-Francia a San Pietroburgo. La Fifa ha aperto un’inchiesta : A meno di tre mesi dall’inizio dei Mondiali di Calcio in Russia, non arrivano belle notizie sul piano del rispetto e del fair play dal Paese che organizzerà la rassegna iridata. Nel corso dell’incontro amichevole disputato a San Pietroburgo, tra la Nazionale di casa e la Francia, dalla curva dei tifosi russi sono arrivati insulti e cori razzisti nei confronti di alcuni calciatori transalpini. Il match, conclusosi 1-3 in favore di ...

Italia - sempre più Mancini. Ma lo Zenit San Pietroburgo si oppone : Ancelotti impossibile, Conte e Ranieri quasi impossibile, Di Biagio poco probabile. Escludendo questi allenatori, resta fuori un solo nome per il futuro della Nazionale azzurra. Le strade dell'Italia ...

Fallico invita Campania a partecipare al Forum di San Pietroburgo : Napoli, 23 mar. , askanews, 'Invitiamo la Regione Campania a partecipare al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo'. A dirlo Antonio Fallico, presidente Banca Intesa Russia e presidente ...

La polizia di San Pietroburgo chiude il consolato di uno stato inesistente che operava da tre anni : L'ente fasullo era stato costituito da una banda di truffatori allo scopo di vendere documenti falsi

Grissin Bon Reggio Emilia-Zenit San Pietroburgo in diretta tv e Live-Streaming : Grissin Bon Reggio Emilia-Zenit San Pietroburgo sarà disponibile in Live-Streaming su Eurosport Player. Link utili: Eurosport Player - Programmazione TV Video: gli highlights delle ultime partite della Reggiana Appuntamento fondamentale per la Grissin Bon Reggio Emilia che ...

Video/ Zenit San Pietroburgo Celtic (3-0) : highlights e gol della partita (Europa League - sedicesimi) : Video Zenit San Pietroburgo Celtic (risultato finale 3-0): highlighss e gol della partita dei sedicesimi di Europa League. Mancini e i suoi passano gli ottavi. (Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 09:56:00 GMT)