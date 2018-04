A PALAZZO DUCALE SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO FESTA DI SAN MARCO | TRIBUTO ALLE ECCELLENZE

Pasquetta di vergogna : manca il personale PALAZZO DUCALE chiuso : D omanda. Noi amiamo ritenerci il Paese più bello del mondo, di certo siamo il più ricco giacimento di attrazioni culturali, artistiche e naturali , anche se non è vero che metà del patrimonio Unesco è in Italia, è una buffa fake news a cui amiamo ...

Niente custodi - PALAZZO DUCALE chiuso a Pasquetta : Niente visite al Palazzo Ducale di Mantova, nel giorno di Pasquetta, per i turisti che trascorrono in città questi giorni di vacanza. Ieri infatti il Palazzo Ducale è rimasto chiuso per mancanza di custodi. La chiusura sarebbe legata a una legge del 2016 in base alla quale, se il giorno di riposo del museo, che nel caso del Ducale è appunto il lunedì, cade in un giorno festivo, il lavoro dei custodi è su base volontaria. Non ci sarebbe però ...