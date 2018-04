A 7 anni affronta un trapianto di 5 organi in un’unica operazione | il miracolo di Jay

Allah - 14 anni - ha affrontato il mare per curarsi la leucemia. Ai soccorritori diceva : ‘Povero Astori’ : “Nessuno mette i suoi figli su una barca/ a meno che l’acqua non sia più sicura della terra“, recita la più nota tra le poesie di Warsan Shire. Quello della poetessa keniota è un paradosso: l’acqua non è mai è più sicura della terra, a meno che la terra in questione non sia la Libia o quella di uno dei tanti Paesi del sub-Sahara straziati dalla guerra o ridotti alla disperazione da un dittatore. In questi casi ci sono genitori ...