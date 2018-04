6 buoni motivi per andare in vacanza in Umbria

Inter - Spalletti ha 4 buoni motivi per ritenersi soddisfatto : La vittoria contro il Cagliari ha permesso all'Inter, anche se momentaneamente, di raggiungere il terzo posto in classifica. Proprio il tecnico toscano, scrive il Corriere dello Sport, ha dei buoni motivi per essere soddisfatto. 'L'Inter si è presa almeno per una notte il terzo posto e grazie al netto successo sul Cagliari ha sorpassato sia la Roma sia la Lazio, impegnate ...

Crotone-Juventus - ecco 10 buoni motivi per cui i pitagorici possono riuscire a fermare la capolista : Stasera alle ore 20:45 i riflettori del turno infrasettimanale di serie A saranno tutti puntati sullo stadio Ezio Scida, in Calabria, dove la Juventus capolista è attesa da una partita ostica e difficile. I pitagorici allenati da Walter Zenga, infatti, cercano disperatamente punti per una salvezza non certo impossibile, con l’obiettivo di bissare la miracolosa impresa di un anno fa. Una partita che molti considerano dall’esito ...

Automobili a Km 0 : tutti i buoni motivi per acquistarne una : Le auto a Km 0 si possono trovare sia nei concessionari tradizionali che online La nuova visione apportata dal mondo del web ha portato un vento di cambiamento anche nel comparto Automobilistico. ...

7 buoni motivi per prendere un animale domestico ai vostri figli : Avere un animale domestico è un’esperienza che cambia la vita e difficilmente quando se ne ha uno, poi si torna indietro. Che sia un cane, un gatto, un criceto o un pesciolino rosso, è un essere vivente che qualche lezione preziosa da insegnarci ce l’ha: imparare a prendersi cura di un essere vivente che dipende in tutto e per tutto da voi. LEGGI ANCHE14 consigli per una gravidanza felice (anche per il pet) Se nella vostra vita, ...

Vettel : 'La Mercedes è favorita - ma la Ferrari ha buoni motivi per essere ottimista' : È un privilegio essere in F1, poter far parte di questo mondo ed essere ai suoi vertici. Ci sono alcuni che escono di scena in anticipo e altri che hanno vinto il campionato e non sono stati ...

Pasqua in tavola : piselli protagonisti dall’antipasto al dolce - 4 buoni motivi per inserirli nel menù : Dal risi e bisi (riso e piselli) di tradizione veneta all’agnello con piselli dalla Campania, dall’abbinamento con la seppia a quello con l’ossobuco, i piselli sono da sempre protagonisti delle ricette tradizionali della cucina italiana, soprattutto durante le feste, come la Pasqua. Grazie al gusto delicato sono tra i legumi più versatili e si sposano perfettamente con la pasta o altri cereali, con la carne o con il pesce. Preparati freschi nei ...