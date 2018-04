: 25 aprile,Nespoli:fascismo rialza testa - NotizieIN : 25 aprile,Nespoli:fascismo rialza testa - CybFeed : #News #25 aprile,Nespoli:fascismo rialza testa - speragire : Giovedì 26 Aprile, ore 9:30,aula Magna NIC @atro_paolo all'Università di Firenze #VITAmission Credit… -

"Ilcerca dire lae non lo sottovalutiamo. La prima cosa da fare è di convincere chi non la pensa come noi e costruire la memoria attiva", ha detto Carla,presidente dell'Anpi chiudendo la manifestazione del 25a Milano. Al corteo di Milano ha preso parte anche il sindaco Sala,Don Ciotti,Camusso. A Roma, anche quest'anno la Comunità Ebraica non ha partecipato al corteo,in polemica con l'Anpi che non avrebbe fatto abbastanza per impedire la presenza di bandiere palestinesi al corteo(Di mercoledì 25 aprile 2018)