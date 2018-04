25 aprile | tensione al corteo di Milano | fischi e proteste contro la Brigata Ebraica

Il 25 aprile fa scattare la distensione. Di Maio : "Persone di idee diverse sconfissero la dittatura" - Renzi auspica "riflessione senza polemiche" : Le celebrazioni per la Festa della Liberazione, ma anche il momento dei messaggi distensivi per una politica che ha vissuto settimane di fibrillazione.Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio alla tomba del milite ignoto all'Altare della Patria per le celebrazioni del 25 aprile . Con lui i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, il premier Paolo Gentiloni, il ministro della ...

Al lavoro il 25 aprile e il Primo Maggio : sindacati divisi tra sciopero e astensione : Disertare il lavoro nelle catene della grande distribuzione o negli esercizi commerciali nei giorni festivi: Cgil e Cisl e Uil la vedono diversamente su come dire no ai turni

Paolo Fox - Oroscopo settimanale 1 al 7 aprile 2018/ Leone in tensione - Acquario... (Mezzogiorno in Famiglia) : Classifica dei segni di Paolo Fox a Mezzogiorno in famiglia per la settimana dal 1 al 7 Aprile, momento ottimo per Gemelli, Toro e Vergine, che vive un periodo senza ombre(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 11:45:00 GMT)