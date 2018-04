25 aprile | Raggi al corteo dell' Anpi contestata dalla comunità palestinese

25 aprile - il discorso della sindaca Raggi alla cerimonia della Comunità ebraica : “Noi non all’altezza dei nostri padri” : “Oggi noi come Comunità cittadina non siamo stati all’altezza dei nostri predecessori di 70 anni fa. Non siamo stati in grado di preservare l’unità del corteo e abbiamo perso una occasione. Abbiamo lasciato che qualcuno introducesse in una festa dei temi estranei a questa festa.Temi che nulla hanno a che vedere con lo spirito che anima questa festa”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi durante la cerimonia organizzata ...

Concerto di Lana Del Rey a Roma - scaletta e orari ritiro biglietti : come raggiungere il PalaLottomatica il 13 aprile tra sciopero e variazioni : Col Concerto di Lana Del Rey a Roma si conclude il passaggio italiano del LA To The Moon Tour che ha visto due date nel nostro Paese nell'ambito della tournée europea della popstar. Dopo la prima data a Milano dell'11 aprile (qui video e scaletta, la stessa che presumibilmente sarà realizzata a Roma), Lana Del Rey fa il bis in Italia con il Concerto al PalaLottomatica a Roma venerdì 13 aprile, prima di proseguire il suo tour in Europa. Gli ...

25 aprile - raggiunto l’accordo tra Anpi e Comunità ebraica di Roma : quest’anno la manifestazione sarà unitaria : Via le divisioni, largo all’inclusività. La sindaca di Roma Virginia Raggi, l’Anpi e la Comunità ebraica hanno annunciato che quest’anno la manifestazione del 25 aprile sarà “unitaria e inclusiva”. Su iniziativa del Campidoglio si è arrivati a un accordo tra l’Associazione nazionale dei partigiani d’Italia e la Comunità ebraica della Capitale, dopo i contrasti che l’anno scorso avevano portato ...

Rischio idrogeologico - Toscana : il 9 aprile la presentazione del progetto di monitoraggio radar satellitare delle deformazioni del terreno : Lunedì 9 aprile alle ore 9.00 si terrà presso l’Auditorium di Sant’Apollonia (Via San Gallo n. 25a, Firenze) l’incontro di presentazione del Codice della Protezione civile (Dlgs 1 del 2 gennaio 2018). A seguire, dalle ore 15.00 alle 18.00 ci sarà la presentazione del progetto monitoraggio radar satellitare delle deformazioni del terreno della Regione Toscana. Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Regione Toscana, ...

Ad aprile l’aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : notizie incoraggianti : Potrebbe finalmente essere giunto il momento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge di ricevere il tanto atteso aggiornamento Oreo, proprio a partire da questo mese di aprile. Stando a quanto si legge su SamMobile, dopo essere approdata su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus in febbraio, ed essere stato più di recente seminato sul Note 8, la versione biscottata dell'OS mobile di Google andrà presto a dispiegarsi a ridosso degli altri Samsung Galaxy, tra cui ...