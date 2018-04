25 Aprile | presidente Fico | resistenza è pagina irrinunciabile

25 Aprile - la presidente Anpi Nespolo : “Tra non voto e crisi di ideali - è la Costituzione antifascista a ridare sintonia civile” : “L’antifascismo è semplicemente la radice della nostra convivenza civile e democratica”. Carla Nespolo, classe ’43, piemontese, è la prima presidente donna e non partigiana dell’Anpi. Per parlare ancora del 25 aprile, 73 anni dopo, dice, l’importante è ricominciare dai fatti. “Ad un ventenne del 2018 – dice – spiegherei il significato della ricorrenza con i fatti: il 25 aprile del 1945 il Comitato Liberazione Nazionale ...

25 Aprile con il Presidente Mattarella a Taranta Peligna e Casoli : Chieti - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Abruzzo il 25 aprile per rendere omaggio al Sacrario della Brigata Maiella, a Taranta Peligna (Chieti), per poi raggiungere la vicina Casoli (Chieti) dove si terrà un evento per celebrare il 73° anniversario della Liberazione. Per il sacrario del gruppo patrioti della Maiella è la seconda volta dell'arrivo di un Presidente della Repubblica: il 17 maggio ...

25 Aprile con il Presidente Mattarella a Taranta Peligna e Casoli : Chieti - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Abruzzo il 25 aprile per rendere omaggio al Sacrario della Brigata Maiella, a Taranta Peligna (Chieti), per poi raggiungere la vicina Casoli (Chieti) dove si terrà un evento per celebrare il 73° anniversario della Liberazione. Per il sacrario del gruppo patrioti della Maiella è la seconda volta dell'arrivo di un Presidente della Repubblica: il 17 maggio ...

Un libro sul castello di Oria scritto dall'ex presidente del consiglio comunale : presentazione il 30 Aprile : Glauco Caniglia Il libro: Il castello di Oria, di proprietà privata ed attualmente chiuso alle visite e alla fruizione pubblica, è in tempi recenti balzato agli onori della cronaca per essere stato ...

Il presidente del CNR in visita in Norvegia dal 22 al 28 Aprile : Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) prof. Massimo Inguscio, presidente della Consulta dei presidenti degli Enti pubblici di ricerca, sarà in Norvegia per una settimana, dal 22 al 28 aprile. Il programma prevede, tra i vari impegni istituzionali e scientifici, l’incontro di lunedì 23 aprile in occasione della “Giornata dei ricercatori italiani nel mondo” negli stessi giorni in cui è nato il genio Leonardo Da Vinci, ...

TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE/ Su Iris il film con Robert Redford (oggi - 19 Aprile 2018) : TUTTI gli UOMINI del PRESIDENTE, il film in onda su Iris oggi, giovedì 19 aprile 2018. Nel cast: Robert Redford, Jack Warden e Dustin Hoffman, alla regia Alan Jay Pakula. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 10:55:00 GMT)

Sicilia : Presidente Ars - approvare finanziaria entro il 29 Aprile : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - entro venerdì sera, 20 aprile, la commissione Bilancio dell’Ars dovrebbe ultimare l’esame dei testi dei documenti contabili. Bilancio e finanziaria dovrebbero approdare a Sala d’Ercole lunedì prossimo, 23 aprile, alle 12. Fino al 24 aprile si potranno presentare gli em

Fratelli di Crozza puntata 13 Aprile 2018 diretta : Presidente Mattarella : [live_placement]Fratelli di Crozza puntata 13 aprile 2018: anticipazioni prosegui la letturaFratelli di Crozza puntata 13 aprile 2018 diretta: Presidente Mattarella pubblicato su TVBlog.it 13 aprile 2018 21:47.

Le nuove consultazioni del presidente della Repubblica si terranno giovedì 12 e venerdì 13 Aprile : Secondo giornali e agenzie di stampa, le prossime consultazioni del presidente della Repubblica inizieranno giovedì 12 e termineranno venerdì 13. Secondo Repubblica, questa volta il primo giorno sarà dedicato alle principali forze politiche, mentre durante il secondo saranno ricevute le The post Le nuove consultazioni del presidente della Repubblica si terranno giovedì 12 e venerdì 13 aprile appeared first on Il Post.

Il film consigliato di oggi - domenica 8 Aprile : Big game – Caccia al Presidente : Anche oggi, nella serata di domenica 8 aprile, una pellicola che vede al centro delle vicende un personaggio politico. Se ieri abbiamo suggerito il thriller The Premier, in cui era il Primo Ministro belga a trovarsi in pericolo, il film consigliato di oggi è l’action movie Big game-Caccia al Presidente, dove al centro del mirino è il Presidente degli USA. Un attentato aereo, un atterraggio d’emergenza, e un’improbabile alleanza ...

Lombardia : prima seduta consiglio regionale 5 Aprile - si elegge presidente : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – L’undicesima legislatura regionale della Lombardia prenderà il via giovedì prossimo, con la prima seduta del consiglio regionale. Convocata dal presidente uscente Raffaele Cattaneo per le ore 10, all’ordine del giorno avrà “la presa d’atto dei subentri, l’elezione di presidente e Ufficio di presidenza e l’elezione della Giunta delle elezioni”. Cattaneo si congeda e ...

Lombardia : prima seduta consiglio regionale 5 Aprile - si elegge presidente (2) : (AdnKronos) – Risulta eletto presidente, spiega una nota del consiglio, il consigliere che nelle prime tre votazioni consegue la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. L’elezione dei due vice Presidenti e dei due segretari ha luogo con due distinte votazioni; ciascun Consigliere può scrivere sulla scheda un solo nome al fine di assicurare la ...

La svolta di Kim : ad Aprile summit col presidente del Sud. E vuole dialogo diretto anche con gli Usa : La Corea del Nord afferma l’impegno alla denuclearizzazione ed esprime, nel frattempo, «la volontà» di sospendere le attività di sviluppo nucleare e missilistiche. Lo riferisce la Blue House, la presidenza di Seul, in merito ai risultati dell’incontro avuto nella capitale dalla delegazione di inviati speciali del presidente Moon Jae-in con il lead...