25 aprile | Mattarella apre le celebrazioni all’altare della Patria | cortei in tutta Italia

25 aprile - Festa della Liberazione : cerimonia all’Altare della Patria con Mattarella : Si è tenuta questa mattina la cerimonia per la Festa della Liberazione all’Altare della Patria: presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del consiglio Paolo Gentiloni, il presidente della Camera Roberto Fico, il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati e il ministro della Difesa Roberta Pinotti. Il capo dello Stato ha deposto una corona di fiori al monumento del milite ignoto. L'articolo 25 Aprile, ...

Mattarella dà il via alle celebrazioni per il 25 aprile. Gentiloni : “Un dovere ricordare chi ha combattuto” : Oggi si celebra il 73° anniversario della Festa della Liberazione. A Roma l’appuntamento principale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato all’Altare della Patria per rendere omaggio al milite ignoto. Ha passato in rassegna il picchetto d’onore schierato a piazza Venezia e ha salutato i rappresentanti delle associazioni c...

25 aprile 2018 - Mattarella all'Altare della patria/ Festa della liberazione - ecco tutte le manifestazioni : 25 aprile 2018, il Presidente della Repubblica Mattarella all'Altare della patria: iniziate le celebrazioni per l'Anniversario della liberazione d'Italia(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 10:24:00 GMT)

Mattarella all’Altare della Patria : iniziate le celebrazioni per il 25 aprile : Oggi si celebra il 73° anniversario della Festa della Liberazione. A Roma l’appuntamento principale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha passato in rassegna il picchetto d’onore schierato a piazza Venezia e ha salutato i rappresentanti delle associazioni combattentistiche. Il capo dello Stato ha reso omaggio alla tomba del milit...

25 aprile - Mattarella apre le celebrazioni all'Altare della Patria : In occasione della cerimonia per il 73mo anniversario della Festa della Liberazione, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori all'Altare della Patria, dopo ...

25 aprile con il Presidente Mattarella a Taranta Peligna e Casoli : Chieti - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Abruzzo il 25 aprile per rendere omaggio al Sacrario della Brigata Maiella, a Taranta Peligna (Chieti), per poi raggiungere la vicina Casoli (Chieti) dove si terrà un evento per celebrare il 73° anniversario della Liberazione. Per il sacrario del gruppo patrioti della Maiella è la seconda volta dell'arrivo di un Presidente della Repubblica: il 17 maggio ...

25 aprile - Mattarella : 'La Resistenza ha ridato dignità all'Italia' - : Il presidente della Repubblica ha incontrato le associazioni combattentistiche e d'Arma in occasione del 73° anniversario della Liberazione. Dal capo dello Stato un'esortazione a ricordare i valori di ...

25 aprile - le parole di Mattarella : "Chi ha lottato per la democrazia è esempio per tutti" : Il Capo dello Stato domani in Abruzzo dalla Brigata Maiella. Questa mattina ha incontrato gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, nella ricorrenza del 73.mo anniversario della Liberazione

25 aprile con il Presidente Mattarella a Taranta Peligna e Casoli : Chieti - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in Abruzzo il 25 aprile per rendere omaggio al Sacrario della Brigata Maiella, a Taranta Peligna (Chieti), per poi raggiungere la vicina Casoli (Chieti) dove si terrà un evento per celebrare il 73° anniversario della Liberazione. Per il sacrario del gruppo patrioti della Maiella è la seconda volta dell'arrivo di un Presidente della Repubblica: il 17 maggio ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Mattarella tra Fico - Salvini e le elezioni in Molise... (23 aprile 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: probabile l'ennesimo incarico esplorativo. elezioni amministrative in Molise. Scontri al confine italo francese. (23 aprile 2018)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 02:40:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Mattarella prende tempo - Salvini-Berlusconi è rottura (21 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Mattarella si prende due giorni, ma è rottura tra Salvini e Silvio Berlusconi per colpa di M5S. La trattativa tra Stato e Mafia ci fu. (21 aprile 2018).(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 02:03:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi 18 aprile. Il Cods spera nella mossa di Mattarella (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, Oggi 18 aprile. Il Cods spera nella mossa di Mattarella. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 07:19:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 aprile : Salvini dà gli ordini a Mattarella. Di Maio lo avverte e riapre al Pd : Stallo Schiaffo di Salvini al Colle: “Governo dopo le Regionali” Esplorativo? – La Lega ancora non risolve il nodo di Berlusconi: Mattarella “riflette” ed entro giovedì scoprirà le sue carte di Fabrizio d’esposito Mediaset Premier di Marco Travaglio Chi vuole sbirciare dietro le quinte della politica di questi giorni deve ricordare quel che accadde cinque anni fa. Anche allora si era votato da poco, le urne avevano partorito tre ...

Fratelli di Crozza puntata 13 aprile 2018 diretta : Presidente Mattarella : [live_placement]Fratelli di Crozza puntata 13 aprile 2018: anticipazioni prosegui la letturaFratelli di Crozza puntata 13 aprile 2018 diretta: Presidente Mattarella pubblicato su TVBlog.it 13 aprile 2018 21:47.