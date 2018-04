25 aprile | Mattarella apre Festa della Liberazione “Resistenza fu lotta della civiltà”

: "Non era, quella fascista, la Patria che aveva meritato il sacrificio eroico di tanti soldati italiani. La Patria, che rinasceva dalle ceneri della guerra, si ricollegava al". Lo ha detto ...

: "Giorno del riscatto" -"Il 25fu il giorno del riscatto dell'Italia. E' dovere di tutti ricordare chi ha combattuto per la nostra liberta' contro gli orrori della dittatura. Un ...

: Oggi si celebra il 73° anniversario della Festa della Liberazione. A Roma l’appuntamento principale. Il presidente della Repubblica, Sergio, si è recato all’Altare della Patria per rendere omaggio al milite ignoto. Ha passato in rassegna il picchetto d’onore schierato a piazza Venezia e ha salutato i rappresentanti delle associazioni c...