25 aprile | “la Liberazione non è completa fino a quando non si garantiscono i diritti

Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 aprile 2018 : “la vostra preghiera sia un dialogo con Dio” : Nella giornata di domani è attesa la diffusione del Messaggio della Madonna di Medjugorje tramite il “consueto” recapito durante l’apparizione a Marja Pavlovic, come ogni 25 del mese: un’attesa che come sempre per fedeli e affezionati al Santuario a cielo aperto vive si accompagna con la fatica del vivere quotidiano e il mondo sempre più secolarizzato che rende sempre più “dimentico” l’uomo del suo rapporto con Dio. Non sono parole “vuote” ma la ...

“La Fine del Mondo inizia oggi 23 aprile 2018” : il “pianeta della morte Nibiru causerà l’Apocalisse” - ecco perché la bufala è tornata virale : Senza criterio e infinite le “profezie” che si sono succedute nei decenni, in particolare negli ultimi anni diventate virali sul web che ne ha consentito la diffusione su larga scala: ormai gli autori delle bizzarre teorie sulla Fine del Mondo non si sforzano più nemmeno di fondarle su un minimo di basi scientifiche. Tanto delirio, nessun fondamento (neppure puramente/lontanamente razionale). Come ormai noto, i sostenitori della ...

Sabato 21 aprile Ginevra Di Marco presenta al Wishlist Club di Roma “La Rubia canta la Negra” : La vincitrice della Targa Tenco 2017 per la categoria Interprete presenterà l’album tributo a Mercedes Sosa, realizzato con Francesco Magnelli e Andrea Salvadori “Non ho mai sentito una voce più bella di quella di Mercedes, è stata la voce che mi ha fatto riconsiderare il significato del termine “cantare”; una voce colma di sonorità, un tesoro che spalanca l’anima” Ginevra Di Marco Sabato 21 aprile alle 21.00 Ginevra Di Marco, una delle ...

Mariagloria Fontana e il suo libro “La ragione era carnale” a Roma il 17 aprile : Mariagloria Fontana ed il suo Romanzo approdano a Roma, martedì 17 aprile, alle ore 18.00, presso la Libreria Eli di viale Somalia, 50. Uno spazio nuovo e molto accogliente per ospitare “La ragione era carnale” per Armando Curcio editore. Giovani e social network, il desiderio e la seduzione attraverso le parole di questo Romanzo di Mariagloria Fontana. Il libro è stato presentato alla Arion Feltrinelli di […]

Accadde oggi : il 12 aprile 1555 moriva Giovanna “la Pazza” : Giovanna di Castilla, figlia di Ferdinando il Cattolico e di Isabella di Castiglia, nacque a Toledo nel 1479, e sposò Filippo il Bello D’Asburgo, con cui regnò sulla Castiglia e dal quale ebbe due figli, Carlo V e Ferdinando I, entrambi imperatori. Giovanna è rimasta alla storia come la “Pazza“, in quanto affetta da turbe mentali. Morì nel castello di Tordesillas il 12 aprile 1555. L'articolo Accadde oggi: il 12 aprile 1555 ...

“La Fuoriuscita” di Giuseppe Lago - presentazione a Roma il 12 aprile 2018 – Libreria Arion Testaccio : presentazione letteraria con curiosità e suspence, per un fantastico thriller psicologico uscito da poco nel mercato e che affronta il tema della psicoterapia e dei suoi eccessi. Psichiatra e psicoterapeuta, direttore dell’Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica Integrata (IRPPI) autorizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, Giuseppe Lago è uno scrittore e saggista da anni, autore di libri […]

Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 2 aprile : “La preghiera per allontanare le tenebre dalla luce” : Madonna di Medjugorje, il Messaggio del 2 aprile: attesta la nuova apparizione della Madre di Dio tramite la veggente Mirjana Soldo. “La preghiera per allontanare le tenebre dalla luce”(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 05:28:00 GMT)