ilfattoquotidiano

: +Ultim'ora+ Dopo l'intervista dalla #Annunziata, il pm #DiMatteo atteso a Torino per Juventus-Napoli (potrebbe sost… - Capezzone : +Ultim'ora+ Dopo l'intervista dalla #Annunziata, il pm #DiMatteo atteso a Torino per Juventus-Napoli (potrebbe sost… - Cascavel47 : 25 aprile, il discorso della sindaca Raggi alla cerimonia della Comunità ebraica: “Noi non all’altezza dei nostri p… - MatteoMarchini5 : 25 aprile, il discorso della sindaca Raggi alla cerimonia della Comunità ebraica: “Noi non all’altezza dei nostri p… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) “Oggi noi comecittadina non siamo stati all’altezza dei nostri predecessori di 70 anni fa. Non siamo stati in grado di preservare l’unità del corteo e abbiamo perso una occasione. Abbiamo lasciato che qualcuno introducesse in una festa dei temi estranei a questa festa.Temi che nulla hanno a che vedere con lo spirito che anima questa festa”. Così ladi Roma Virginiadurante laorganizzata ddi Roma a via Tasso per il 25, dopo la rinuncia a partecipare al corteo dell’Anpi per la presenzapalestinese che sfila con i suoi simboli, bandiere e kefieh. “Ma le porte del Campidoglio – ha aggiunto – restano aperte, il tentativo deve continuare” L'articolo 25, il: “Noi non all’altezza ...