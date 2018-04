25 aprile | Gentiloni | fu il giorno del riscatto Un pensiero speciale a Napolitano

Mattarella apre le celebrazioni per il 25 aprile . Gentiloni : “Un dovere ricordare chi ha combattuto” : Oggi si celebra il 73° anniversario della Festa della Liberazione. A Roma l’appuntamento principale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , si è recato all’Altare della Patria per rendere omaggio al milite ignoto. Ha passato in rassegna il picchetto d’onore schierato a piazza Venezia e ha salutato i rappresentanti delle associazioni c...

