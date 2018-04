25 aprile | corteo Anpi a Roma | assente la comunità ebraica FOTO

25 aprile - Raggi al corteo dell'Anpi contestata dalla comunità palestinese : Applausi e fischi, e qualche buhh, si sono levati dalla folla presente a Porta San Paolo quando è stata annunciato dal palco della manifestazione dell'Anpi l'arrivo della sindaca Virginia Raggi. ...

25 aprile : a Milano corteo nel pomeriggio con intervento Camusso (2) : (AdnKronos) - Numerose anche le iniziative collaterali in programma in vari quartieri della città: alle 16 e alle 19, alla Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame di Largo Marinai d'Italia, il coro Cantosospeso e l'ensemble Prometeo diretti da Martinho Lutero Galati de Oliveira, presenteranno 'Musi

25 aprile : a Milano corteo nel pomeriggio con intervento Camusso : Milano, 25 apr. (AdnKronos) - Milano celebra il 73esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo con una serie di eventi, letture e incontri oltre al tradizionale corteo che nel pomeriggio sfilerà per le strade del centro. La manifestazione principale partirà alle 14.30 da corso Venezia per r

25 aprile : corteo Anpi a Roma - in piazza bandiere Palestina : Al grido "Ora e sempre resistenza" e con in testa lo striscione "I partigiani" è partito il corteo organizzato dall'Anpi a Roma per il 25 aprile. Il corteo partito da via Genocchi, alle spalle della ...

25 aprile - al via le celebrazioni : sfila il corteo ma senza la comunità ebraica Gentiloni : «Un giorno di riscatto» : All’Altare della Patria il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme alle più alte cariche dello Stato.

Roma - 25 aprile con polemica : al corteo dell'Anpi assente la Comunità ebraica : Roma - Sarà un corteo unitario senza la Comunità ebraica di Roma quello che l' Anpi ha organizzato per oggi, anniversario della liberazione d'Italia. A scatenare la polemica, la notizia della presenza ...

Roma - 25 aprile con polemica : al corteo dell'Anpi assente la Comunità ebraica : "Inaccettabile la presenza della rappresentanza palestinese con simboli estranei allo spirito della giornata". Gentiloni: "Giorno di riscatto, un pensiero a...

Savona - fiaccolata del 25 aprile in P.zza Martiri - Antifascisti celebrano in P.zza delle Nazioni. Caprioglio : "Un corteo che divide" - FOTO ... : ... le associazioni presenti e le istituzioni civili e militari - la Resistenza è patrimonio di tutti i savonesi, mi è piaciuto il duplice passaggio che ha affondato le radici nel passato nel mondo ...

E anche questo 25 aprile a Roma salta il corteo unitario : salta anche quest'anno il corteo unitario del 25 aprile nella capitale. La Comunità Ebraica di Roma ha annunciato che non prenderà parte alla manifestazione organizzata dall'Anpi, alla luce della ...

25 aprile - niente corteo unitario. Comunità ebraica : 'Simboli palestinesi estranei' : La Comunità ebraica afferma che 'l'Anpi, nonostante gli accordi, non ha voluto prendere una posizione definitiva in merito a presenze organizzate di associazioni palestinesi e filopalestinesi con ...

25 aprile - domani corteo Anpi senza comunita' ebraica; Rubavano all'Eur - smascherati due nomadi - : Al laghetto dell'Eur torna l'iniziativa 'Sport in Famiglia' con giochi, esibizioni, musica e parco avventura. A Testaccio ci sara' una giornata di concerti, mostre e visite guidate mentre alla Fiera ...

25 aprile : Comunità Ebraica Roma - non parteciperemo al corteo : "Non parteciperemo al corteo unitario a Roma. La Comunità Ebraica il 25 aprile andrà alle 9.30 alle Fosse Ardeatine e poi alle 10 a Via Tasso per un momento pubblico di raccoglimento per ricordare la ...

25 aprile. Comunità ebraica di Roma : non saremo al corteo : L'Anpi - sottolinea la Comunità ebraica - non ha voluto prendere una posizione ufficiale e definitiva in merito a presenze organizzate di associazioni palestinesi e filopalestinesi con simboli estranei allo spirito del 25 aprile"