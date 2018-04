25 aprile - Raggi al corteo dell'Anpi contestata dalla comunità palestinese : Applausi e fischi, e qualche buhh, si sono levati dalla folla presente a Porta San Paolo quando è stata annunciato dal palco della manifestazione dell'Anpi l'arrivo della sindaca Virginia Raggi. ...

25 aprile - Raggi al corteo dell'Anpi contestata dalla comunità palestinese : Applausi e fischi, e qualche buhh, si sono levati dalla folla presente a Porta San Paolo quando è stata annunciato dal palco della manifestazione dell'Anpi l'arrivo della sindaca Virginia Raggi. ...

25 aprile : Comunità ebraica Milano - preoccupa decisione Anpi romana : Milano, 25 apr. (AdnKronos) – “La decisione dell’Anpi romana di non prendere le distanze dalle fazioni filopalestinesi e anti-israeliane che vogliono usare la celebrazione della libertà per spargere odio ci preoccupa”. Lo scrive la Comunità ebraica di Milano che in una nota “esprime piena solidarietà alla Comunità ebraica romana che nella giornata del 25 aprile non parteciperà alla consueta manifestazione in ricordo ...

25 aprile - il discorso della sindaca Raggi alla cerimonia della Comunità ebraica : “Noi non all’altezza dei nostri padri” : “Oggi noi come Comunità cittadina non siamo stati all’altezza dei nostri predecessori di 70 anni fa. Non siamo stati in grado di preservare l’unità del corteo e abbiamo perso una occasione. Abbiamo lasciato che qualcuno introducesse in una festa dei temi estranei a questa festa.Temi che nulla hanno a che vedere con lo spirito che anima questa festa”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi durante la cerimonia organizzata ...

25 aprile - al via le celebrazioni : sfila il corteo ma senza la comunità ebraica Gentiloni : «Un giorno di riscatto» : All’Altare della Patria il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme alle più alte cariche dello Stato.

Roma - 25 aprile con polemica : al corteo dell'Anpi assente la Comunità ebraica : Roma - Sarà un corteo unitario senza la Comunità ebraica di Roma quello che l' Anpi ha organizzato per oggi, anniversario della liberazione d'Italia. A scatenare la polemica, la notizia della presenza ...

25 aprile - niente corteo unitario. Comunità ebraica : 'Simboli palestinesi estranei' : La Comunità ebraica afferma che 'l'Anpi, nonostante gli accordi, non ha voluto prendere una posizione definitiva in merito a presenze organizzate di associazioni palestinesi e filopalestinesi con ...

25 aprile : Comunità Ebraica Roma - non parteciperemo al corteo : "Non parteciperemo al corteo unitario a Roma. La Comunità Ebraica il 25 aprile andrà alle 9.30 alle Fosse Ardeatine e poi alle 10 a Via Tasso per un momento pubblico di raccoglimento per ricordare la ...

25 aprile. Comunità ebraica di Roma : non saremo al corteo : L'Anpi - sottolinea la Comunità ebraica - non ha voluto prendere una posizione ufficiale e definitiva in merito a presenze organizzate di associazioni palestinesi e filopalestinesi con simboli estranei allo spirito del 25 aprile"

25 aprile - la Comunità ebraica litiga con l'Anpi. E salta la manifestazione unitaria : È scontro totale sul 25 aprile. La Comunità ebraica di Roma non sarà al corteo unitario promosso dall'Anpi. La rottura è stata scatenata dalla presenza della rappresentanza palestinese che, come comunicato ieri, scenderà in piazza vi parteciperà "con kefieh e bandiere". "Non basta una nota ambigua in cui si invitano tutti a partecipare - si legge nel comunicato diramato dalla Comunità ebraica - perché in questa giornata bisogna portare rispetto ...