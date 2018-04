25 aprile | Anpi in corteo a Roma dopo lo strappo della Comunità ebraica Raggi | “Cammino

25 aprile - Raggi al corteo dell'Anpi contestata dalla comunità palestinese : Applausi e fischi, e qualche buhh, si sono levati dalla folla presente a Porta San Paolo quando è stata annunciato dal palco della manifestazione dell'Anpi l'arrivo della sindaca Virginia Raggi. ...

25 aprile : corteo Anpi a Roma - assente la comunità ebraica. FOTO : 25 aprile: corteo Anpi a Roma, assente la comunità ebraica. FOTO La manifestazione dell'associazione dei partigiani è partita davanti alla regione Lazio e si conclude a Porta San Paolo. Polemiche per l'assenza della comunità ebraica della Capitale, che protesta per la partecipazione dei palestinesi con i loro ...

25 aprile : Comunità ebraica Milano - preoccupa decisione Anpi romana : Milano, 25 apr. (AdnKronos) - "La decisione dell'Anpi romana di non prendere le distanze dalle fazioni filopalestinesi e anti-israeliane che vogliono usare la celebrazione della libertà per spargere odio ci preoccupa". Lo scrive la Comunità ebraica di Milano che in una nota "esprime piena solidariet

25 aprile : Comunità ebraica Milano - preoccupa decisione Anpi romana : Milano, 25 apr. (AdnKronos) – “La decisione dell’Anpi romana di non prendere le distanze dalle fazioni filopalestinesi e anti-israeliane che vogliono usare la celebrazione della libertà per spargere odio ci preoccupa”. Lo scrive la Comunità ebraica di Milano che in una nota “esprime piena solidarietà alla Comunità ebraica romana che nella giornata del 25 aprile non parteciperà alla consueta manifestazione in ricordo ...

25 aprile : corteo Anpi a Roma - in piazza bandiere Palestina : Al grido "Ora e sempre resistenza" e con in testa lo striscione "I partigiani" è partito il corteo organizzato dall'Anpi a Roma per il 25 aprile. Il corteo partito da via Genocchi, alle spalle della ...

Festa della Liberazione - 25 aprile con le polemiche tra Anpi e Comunità ebraica : Il presidente della Repubblica all'Altare della Patria insieme alle più alte cariche dello Stato ma alla maniFestazione unitaria di Roma non parteciperà la Comunità ebraica per la presenza della rappresentanza palestinese. polemiche anche a Milano.Continua a leggere

25 aprile - la presidente Anpi Nespolo : “Tra non voto e crisi di ideali - è la Costituzione antifascista a ridare sintonia civile” : “L’antifascismo è semplicemente la radice della nostra convivenza civile e democratica”. Carla Nespolo, classe ’43, piemontese, è la prima presidente donna e non partigiana dell’Anpi. Per parlare ancora del 25 aprile, 73 anni dopo, dice, l’importante è ricominciare dai fatti. “Ad un ventenne del 2018 – dice – spiegherei il significato della ricorrenza con i fatti: il 25 aprile del 1945 il Comitato Liberazione Nazionale ...

Roma - 25 aprile con polemica : al corteo dell'Anpi assente la Comunità ebraica : Roma - Sarà un corteo unitario senza la Comunità ebraica di Roma quello che l' Anpi ha organizzato per oggi, anniversario della liberazione d'Italia. A scatenare la polemica, la notizia della presenza ...

