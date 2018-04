ilfattoquotidiano

: 25 aprile, Adelmo e gli altri: in una mostra a Bologna le storie degli omosessuali al confino… - Cascavel47 : 25 aprile, Adelmo e gli altri: in una mostra a Bologna le storie degli omosessuali al confino… - TutteLeNotizie : 25 aprile, Adelmo e gli altri: in una mostra a Bologna le storie degli omosessuali al… - cocciolo_marco : RT @Italiantifa: 23 APRILE 1945 A due giorni della Liberazione,a 17 anni, l’eroico PARTIGIANO 'PIETRO' ADELMO BERTANI viene fucilato dai Fa… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018)che aveva appena 18 anni quando venne mandato al confino. Elio che faceva il ceramista e veniva spesso seguito e picchiato dai carabinieri, per poi finire denunciato per avere organizzato una cena condue ragazzi. Giuseppe, siciliano di 22 anni, morto suicida dopo essere stato confinato per il suo pisticci rapporto con un marchese. Catullo, confinato a 51 anni per la seconda volta nella sua vita. Sono alcuni dei tanti uomini che sotto il regime fascista vennero perseguitati, arrestati e confinati perché. A riportare alla luce le loro, finora rimaste sepolte negli archivi storici, è stato Cristoforo Magistro, insegnante di storia in pensione e ricercatore per passione, che ha ricostruito la storia di 29 persone confinate nella provincia di Matera. Quello che emerge è una piccola Spoon River fatta di nomi, soprannomi, foto e aneddoti parziali, ricostruiti ...