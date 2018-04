25 aprile | a Todi due celebrazioni separate

Todi - il sindaco non cambia idea : "Nessun patrocinio a manifestazioni dei partigiani per 25 aprile" : Antonino Ruggiano, di Forza Italia, nei giorni scorsi aveva annunciato che il Comune non avrebbe partecipato a celebrazioni dell'Anpi, in quanto "associazione di parte". Gli esponenti di Anpi della sezione di Todi si dicono "preoccupati e inquietati nell'apprendere che l'Amministrazione Comunale, perfino il 25 aprile, Festa di Liberazione dal nazifascismo, non vuole schierarsi dalla parte dell'antifascismo

