25 Aprile | a Milano attivisti anti-Israele contestano ex deportati

Milano - in migliaia al corteo del 25 Aprile. Fischi e insulti alla Brigata Ebraica : Al mattino il ricordo al «Campo della Gloria» e al pomeriggio il corteo per vie e piazze. Così Milano ha voluto celebrare il 73° anniversario della Liberazione. Un 25 Aprile nel segno quindi della ...

25 Aprile - a Milano fischi e urla contro la Brigata Ebraica e gli ex internati dei Lager : ‘Palestina libera’ e ‘Israele stato assassino’. Anche quest’anno il 25 aprile di Milano viene sporcato dagli insulti rivolti alle associazioni degli ex internati nei campi di concentramento nazisti. Le proteste, esattamente come un anno fa, sono partite da un gruppo di antagonisti e militanti dei movimenti filopalestinesi quando il corteo celebrativo, partito intorno alle 14 e 30 da Corso Venezia e diretto in Duomo, ...

25 Aprile a Milano - Susanna Camusso - Beppe Sala e don Ciotti sul palco di piazza Duomo : Ad aprire il corteo, lo spezzone del Pd seguito da una lunga bandiera della Pace, la delegazione degli studenti e altre formazioni di sinistra. Presenti anche...

25 Aprile - Milano celebra la Festa della Liberazione. FOTO : 25 aprile, Milano celebra la Festa della Liberazione. FOTO Nel capoluogo lombardo il sindaco Beppe Sala ha partecipato alla commemorazione al Monumento ai caduti di tutte le guerre in piazza Sant’Ambrogio. Al Cimitero Maggiore l’iniziativa di Anpi “Porta un fiore al partigiano”. Alle 14.30 al via il corteo da Porta ...

25 Aprile : Comunità ebraica Milano - preoccupa decisione Anpi romana : Milano, 25 apr. (AdnKronos) – “La decisione dell’Anpi romana di non prendere le distanze dalle fazioni filopalestinesi e anti-israeliane che vogliono usare la celebrazione della libertà per spargere odio ci preoccupa”. Lo scrive la Comunità ebraica di Milano che in una nota “esprime piena solidarietà alla Comunità ebraica romana che nella giornata del 25 aprile non parteciperà alla consueta manifestazione in ricordo ...

25 Aprile : a Milano corteo nel pomeriggio con intervento Camusso (2) : (AdnKronos) - Numerose anche le iniziative collaterali in programma in vari quartieri della città: alle 16 e alle 19, alla Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame di Largo Marinai d'Italia, il coro Cantosospeso e l'ensemble Prometeo diretti da Martinho Lutero Galati de Oliveira, presenteranno 'Musi

25 Aprile : a Milano corteo nel pomeriggio con intervento Camusso : Milano, 25 apr. (AdnKronos) - Milano celebra il 73esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo con una serie di eventi, letture e incontri oltre al tradizionale corteo che nel pomeriggio sfilerà per le strade del centro. La manifestazione principale partirà alle 14.30 da corso Venezia per r

