25 aprile - 73 anni fa la liberazione d'Italia dal nazifascismo - : Numerose iniziative in tutto il Paese: a Roma il presidente della Repubblica Mattarella deporrà una corona all'Altare della patria, mentre la comunità ebraica non parteciperà al corteo unitario. A ...

25 aprile - la storia del partigiano Baletta : torturato a 14 anni - morì per i suoi compagni a un mese dalla Liberazione : Tra il 24 e il 25 di marzo del ’45, tre squadre della Wehrmacht si diressero a Trovasta, una frazione di Pieve di Teco (Imperia). Avevano avuto uno soffiata dalla fidanzata di un partigiano ed erano alla ricerca di un casolare in cui un gruppo di combattenti, stando alle informazioni ricevute, doveva aver trascorso la notte. All’alba sorpresero dieci di loro all’interno della baracca, e li uccisero. Risparmiarono soltanto un ...

25 aprile - Anniversario della Liberazione d'Italia/ Resistenza : cortei e manifestazioni - festa Anpi a Roma : 25 aprile, Anniversario della Liberazione d'Italia: in programma in tutta Italia cortei e manifestazioni per celebrare la Resistenza, festa Anpi a Roma(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:46:00 GMT)

25 aprile a L'Aquila i festeggiamenti per il 73esimo anniversario Liberazione : L'Aquila - Domani, mercoledì 25 aprile, in occasione dell’anniversario della Festa nazionale della Liberazione, il Comune dell’Aquila ha predisposto un programma di iniziative. Alle ore 9, nel piazzale dello stabilimento ex Thales Alenia, si terrà una cerimonia di commemorazione dei Caduti della Banca d’Italia. Alle 9.30, in piazza IX Martiri, verrà reso un omaggio ai Nove Martiri Aquilani, trucidati il 23 settembre 1943. ...

25 aprile : Verona - le celebrazioni per il 73mo anniversario della Liberazione - : Verona, 23 apr. (AdnKronos) – Mercoledì 25 Aprile Verona ricorderà il 73° anniversario della Liberazione. Le celebrazioni inizieranno alle 9.30 con la Santa Messa in piazza Bra, sulla scalinata di palazzo Barbieri. Alle 10.15 seguirà l’alzabandiera, alla presenza delle autorità civili e militari della città, e la formazione del corteo che si recherà in piazza Viviani per la deposizione delle corone alla targa dei Caduti della ...

Si chiude con 51 mila presenze il National Geographic Festival delle Scienze : torna dal 7 al 14 aprile 2019 e celebrerà un doppio anniversario : Grande successo di pubblico con 51 mila presenze (25 mila in quattro giorni l’anno scorso) al National Geographic Festival delle Scienze che quest’anno ha esteso la sua durata a sette giorni (dal 16 al 22 aprile) fitti di incontri, dialoghi, spettacoli, mostre e laboratori entrando anche in numerosi luoghi della città. Con tanti appuntamenti che hanno catturato l’interesse di un vasto pubblico costituito non solo da esperti e appassionati di ...

Natale di Roma : oggi 21 aprile 2018 la Città Eterna celebra i 2771 anni dalla fondazione : Nonostante si tratti di una data più leggendaria che storica, oggi, 21 Aprile, Roma celebra la sua fondazione, rispettando la tradizione che vuole la Città fondata da Romolo in questo giorno del 753 a.C. sul colle Palatino. La leggenda dietro questa suggestiva celebrazione venne resa popolare da Marco Terenzio Varrone, scrittore e militare della Roma antica, che raccontò come Romolo avesse fondato la Città il 21 Aprile del 753 a.C., una data a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 aprile : Stato-mafia : condannati a 12 anni Mori - Subranni e Dell’Utri : La trattativa condannati Stato e mafia: 12 anni a Dell’Utri e Mori I carabinieri colpevoli dei fatti del ‘92-’93, l’ex senatore per i successivi. Al boss Bagarella 28 anni di Giuseppe Lo Biancoe Sandra Rizza È Stato la mafia di Marco Travaglio Quella di ieri, 20 aprile 2018, è una data storica, come la sentenza che l’ha segnata. La sentenza che chiude il processo di Norimberga allo Stato italiano. Riscrive la storia della fine della Prima ...

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - il 23 aprile arrivano Giancarlo De Cataldo e Maurizio de Giovanni : Una primavera ricca di eventi fiorisce nell’HUB culturale della Regione Lazio Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini. Il mese di aprile riserva infatti una serie di appuntamenti da non perdere: spettacoli teatrali, concerti e incontri speciali, tutti come sempre rigorosamente gratuiti. Lunedì 23 aprile alle 19 è previsto l’incontro “Criminali e bastardi. Come i romanzi di successo diventano sceneggiature”. I celebri scrittori Giancarlo De ...

