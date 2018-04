25 aprile 2018 | perché | proprio | oggi è la festa Liberazione

ROSAMUNDE PILCHER : UN MISTERO DAL PASSATO/ Su Canale 5 il film con Nadine Warmuth (oggi - 25 aprile 2018) : ROSAMUNDE PILCHER: Un MISTERO dal PASSATO, il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 25 aprile 2018. Nel cast: Nadine Warmuth, Jan Hartmann, alla regia Hans Jurgen Togel. (Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 05:17:00 GMT)

LA CIOCIARA/ Su Rete 4 il film con Sophia Loren (oggi - 25 aprile 2018) : La CIOCIARA, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 25 aprile 2018. Nel cast: Sophia Loren, Jean Paule Belmondo, alla regia Vittorio De Sica. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 04:51:00 GMT)

Il Segreto - fine aprile 2018 : il gesto eroico di Marcela Video : Lo sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto” [Video], prodotto da Boomerang Tv e scritto dall’autrice Aurora Guerra, continua ad appassionare il pubblico, nonostante va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da ben quattro anni. Negli episodi che saranno trasmessi in Italia tra qualche giorno, Marcela fara' un gesto eroico. Hernando ingannato, pettegolezzi su Beatriz e Aquilino Come hanno avuto modo di vedere i telespettatori nelle puntate ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 25 aprile 2018. Su Rai2 Unici : Lucio Dalla… A modo mio : Lucio Dalla Rai1, ore 21.25: Amiche da morire Film di Giorgia Farina del 2013, con Claudia Gerini, Tommaso Ramenghi, Sabrina Impacciatore, Lucia Sardo, Cristiana Capotondi. Prodotto in Italia. Durata: 103 minuti. Trama: In un’isoletta del Sud del Bel Paese, vivono tre donne molto diverse tra loro. Gilda, che viene dal Nord, per mestiere dà gioia ai pescatori locali. Olivia, invece, è la moglie elegante e ingenua del ragazzo più bello del ...

Questo nostro amore ’80 – Quinta puntata del 24 aprile 2018 – Anticipazioni - trama. : Terza serie e nuovo decennio, stavolta Questo nostro amore ’80. Quasi quattro anni fa la seconda serie, basata sugli anni 70 che era seguita alla prima sugli anni ’60. Ottimi gli ascolti delle prime due serie, titubante però la scelta di aver aspettato quasi quattro anni per la realizzazione di una nuova serie. Il pubblico […] L'articolo Questo nostro amore ’80 – Quinta puntata del 24 aprile 2018 – Anticipazioni, trama. sembra ...

Snooker - Mondiali 2018 : eliminato Stuart Bingham - Ding e Walden avanti. Robertson sotto. I risultati di oggi (24 aprile) : Proseguono i Mondiali 2018 di Snooker al Crucible Theatre di Sheffield (Inghilterra). Le sorprese non mancano: Stuart Bingham, Campione del Mondo 2015, è stato eliminato dal qualificato Jack Lisowski per 10-7. L’inglese ha fatto fuori il connazionale ben più quotato e si è così qualificato agli ottavi di finale dove affronterà il vincente del match tra il favorito scozzese John Higgings e il thailandese Thepchaiya Un-Nooh. Il cinese Ding ...

LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto del 24 aprile 2018 : quote e numeri vincenti! : Estrazione del LOTTO e SuperenaLOTTO di oggi 24 aprile: 10eLOTTO, numeri vincenti del concorso Sisal n.49/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 22:41:00 GMT)

Spotify versione gratuita : le grandi novità disponibili da oggi 24 aprile 2018 : Ecco come cambia in meglio la versione gratuita del servizio di streaming musicale Spotify, che da oggi 24 aprile 2018 presenta novità interessanti: i dettagli. Per combattere la concorrenza agguerrita dei vari servizi di streaming musicali già presenti sul mercato, oggi 24 aprile 2018 Spotify ha annunciato una nuova versione destinata agli utenti che non vogliono pagare l’abbonamento premium, e quindi vogliono la versione gratuita ...

Oroscopo 25 aprile 2018 : previsioni : Oroscopo del giorno 25 aprile 2018. Ecco come andrà questa giornata festiva per tutti e dodici i segni zodiacali e quali saranno i top ed i flop delle prossime 24 ore. Amore, lavoro e salute saranno, come sempre, assoluti protagonisti. Ariete: in amore, giornata che vi invita a non alzare la voce. In vista del weekend le cose non andranno a migliorare. Il lavoro al momento va bene. Fortuna per chi studia. Energia per la salute....Continua a ...

Galaxy A8 nuovo aggiornamento firmware in Italia con sicurezza di aprile 2018 : non è Android Oreo : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy A8 brandizzato dall’operatore telefonico Vodafone, apportando le nuove patch di sicurezza, e non si tratta di Oreo.Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy A8 SM-A530F, acquistato tramite operatore telefonico Vodafone, che da poche ore l’azienda coreana ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy A8 Vodafone: ecco le ...

QUESTO NOSTRO AMORE 80/ Anticipazioni del 24 aprile 2018 : Bernardo lascia Benedetta? : QUESTO NOSTRO AMORE 80, Anticipazioni del 24 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Benedetta e Fabrizio vengono sorpresi insieme da Bernardo. (Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 21:03:00 GMT)

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto - 10eLotto del 24 aprile 2018 : numeri vincenti! : Estrazione del Lotto e SuperenaLotto di oggi 24 aprile: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.49/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 20:20:00 GMT)

Estrazione VinciCasa del 24 aprile 2018 : Estrazione VinciCasa, ecco i cinque numeri estratti nel concorso numero 114 del 24 Aprile 2018. Estrazione VinciCasa del 24/04/2018 Combinazione Vincente 1 3 17 20 34 – Nessuna vincita con punti cinque. Le case vinte fino ad oggi sono 69 Dopo l’Estrazione di questa sera, ecco i numeri più ritardatari e più frequenti del VinciCasa Il numero più ritardatari è il […] L'articolo Estrazione VinciCasa del 24 Aprile 2018 proviene da ...

Estrazione SuperEnalotto del 24 aprile 2018 : Estrazione SuperEnalotto, ecco la sestina vincente, più numeri, jolly e superstar, estratti nel concorso numero 49 del 24 Aprile 2018. Estrazione SuperEnalotto di sabato 24/04/2018 Combinazione Vincente Jolly SS 31 41 44 67 75 82 39 5 Jackpot : in aggiornamento € La prossima Estrazione sarà effettuata martedì 24 Aprile 2018 Di seguito i numeri più ritardatari e frequenti della […] L'articolo Estrazione SuperEnalotto del 24 Aprile 2018 ...