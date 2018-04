14 condanne per terrorismo al quotidiano turco Cumhuriyet

Di Battista a Marina Berlusconi : “Vero - non sarò nei libri di storia. Lascio per mia volontà e non per condanne” : “Ha ragione, io non mi sono guadagnato un posto nei libri di storia. E mi sta bene così, mi accontento di aver fatto il Parlamentare senza mai risparmiarmi, di aver contribuito ad un Movimento capace di contrastare con forza l‘immoralità dilagante nel nostro Paese”. E “soprattutto mi inorgoglisce l’essere uscito dal Parlamento per mia volontà e non per via di una condanna per frode fiscale come successo a suo ...

Crollo palco Pausini - cinque condanne e due assoluzioni per la morte di Armellini : cinque condanne e due assoluzioni per la morte del rigger Matteo Armellini, schiacciato dal palco che avrebbe dovuto ospitare, nel marzo 2012, il concerto di Laura Pausini al PalaCalafiore, nella zona nord di Reggio Calabria. Quel palco non poteva e non doveva essere montato in quel modo. A distanza di 5 anni, il giudice ha condannato a 3 anni e 6 mesi di carcere il progettista del palco Franco Faggiotto e il coordinatore della sicurezza per ...

Droga - 46 condanne per 177 anni di carcere : Si è chiusa con 46 condanne per un totale di 177 anni di carcere l'operazione antiDroga denominata "Tavoletta" condotta dai carabinieri, che hanno smantellato un traffico di sostanze stupefacenti ...

Venezia - tre condanne per terrorismo islamico : volevano fare attentato al ponte di Rialto : Il gup di Venezia, Massimo Vicinanza ha condannato con rito abbreviato a cinque anni Arjan Babaj di 28 anni, e a quattro anni Dake Haziraj , 27anni , e Fisnik Bekaj , 25 anni, , i tre cittadini ...

Foggia - traffico di droga con i Balcani : condanne fino a 10 anni per italiani e albanesi : condanne da 7 a 10 anni per il traffico di droga tra l’Albania e il Gargano. Trova conferme anche davanti ai giudici, quello che gli investigatori raccontano da tempo: la nuova rotta degli stupefacenti provenienti dai Balcani punta verso le coste nord della Puglia. Il gup del Tribunale di Bari, Rosa Anna Depalo, ha condannato a pene comprese fra i 10 anni e 10 mesi e i 2 anni e 4 mesi di reclusione otto presunti componenti di una ...

Jihadisti Venezia - condanne per 13 anni : 16.43 Il Gup di Venezia Massimo Vicinanza ha condannato con rito abbreviato a 5 anni Arjan Babaj, e a 4 anni Dake Haziraj e e Fisnik Bekaj, i tre cittadini kosovari votati all'estremismo islamico che avevano progettato anche un attentato al Ponte di Rialto.Per tutti al termine della detenzione scatterà l'espulsione. I tre, più un quarto minorenne e già condannato a 4 anni e otto mesi, di professione camerieri, si incontravano in un ...

Trattativa - Fiandaca : “Le condanne per il patto Stato mafia? Questioni giuridiche troppo sottili per i giudici popolari” : Un suo saggio, pubblicato dal Foglio con un titolo non proprio sobrissimo, aveva scatenato le critiche sulla procura di Palermo. “La Trattativa è una boiata pazzesca“, campeggiava sulle sette pagine di inserto allegate al quotidiano allora diretto da Giuliano Ferrara. Erano i mesi in Giorgio Napolitano aveva trascinato davanti alla Consulta i pm siciliani e il giurista Giovanni Fiandaca – il padre del diritto penale antimafia ...

Trattativa Stato-Mafia : condanne da 8 a 28 anni per gli imputati : È arrivata oggi, dopo cinque anni e sei mesi di processo, la sentenza della Corte d'Assise di Palermo sulla presunta Trattativa tra i vertici dello Stato Italiano e Cosa Nostra dopo le stragi del 1992 e 1993 al fine di raggiungere un accordo e mettere così fine a quell'era del terrore.La Corte ha deciso di infliggere pene che vanno dagli 8 ai 28 anni di carcere per i soggetti ritenuti coinvolti a vario titolo nella Trattativa. Tra questi ci ...

Palermo - dure condanne a ufficiali dei Ros - Dell'Utri e boss mafiosi per la 'trattativa'. Ma assolto Mancino : Le condanne decise dal collegio presieduto da Alfredo Montalto sono dunque più pesanti per alcuni, di quelle inizialmente richieste - La Corte di Assise di Palermo ha condannato oggi a pene comprese ...

'Colpevoli' - le condanne per la trattativa Stato-Mafia - : Palermo, 20 apr. , askanews, Colpevoli. A conclusione di un processo durato 5 anni, la Corte d'Assise di Palermo, chiamata a decidere sulla cosiddetta trattativa Stato-Mafia, ha condannato a pene ...

Le condanne per la “trattativa” stato-mafia : Politici e alti funzionari dello Stato accusati di avere trattato con la mafia, fra cui Marcello dell'Utri e Mario Mori, sono stati condannati a diversi anni di carcere The post Le condanne per la “trattativa” stato-mafia appeared first on Il Post.