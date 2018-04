Ys 8 | Lacrimosa of Dana lancia un nuovo trailer per Nintendo Switch

Ys VIII Lacrimosa of DANA : Recensione - Trailer e Gameplay : Ys è indubbiamente una delle serie ruolistiche più longeve e famose nel settore videoludico, prodotta da Niohn Falcom, ed oggi su gentile concessione della stessa, vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Lacrimosa of DANA , l’ottavo capitolo della saga. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Ys VIII Lacrimosa of DANA Recensione Lanciato per la prima ...

YS VIII : Lacrimosa OF DANA arriva su Nintendo Switch : NIS America è felice di annunciare che Ys VIII: LACRIMOSA of DANA per Nintendo Switch verrà lanciato il 29 Giugno 2018 in Europa e il 6 Luglio 2018 in Australia. La versione Windows sarà disponibile su Steam ad Aprile. YS VIII: LACRIMOSA OF DANA da Giugno su Switch Quest’anno si festeggia il trentunesimo anniversario del franchise di Ys. Inoltre questa sarà la prima volta che un videogioco ...