X Factor | Simone Ferrari è il nuovo direttore artistico?

(Di martedì 24 aprile 2018) Senza Luca Tommassini, che sin dall'epoca Rai ha curato la direzione artistica di X, chi si occuperà delle messe in scena del talent di SkyUno? FremantleMedia starebbe orchestrando un colpo importante per il futuro di uno dei suoi programmi di punta: secondo quanto anticipato da Dagospia e confermato da La Stampa, ilsarebbe. Al suo fianco, ci sarebbero un coreografo americano e un promettente art director per la parte di video grafica.Chi è? Classe 1987, milanese, nasce come batterista e percussionista per poi diventare uno "showmaker", lavorare a stretto contatto con grandi performer e dirigere alcuni grandi show mondiali, anche grazie alla collaborazione con Marco Balich, il re degli show imponenti. Ha anche un primato: è stato il regista più giovane al mondo di una cerimonia olimpica. Infatti, si è occupato degli ...