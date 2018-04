tennisworlditalia

: WTA STOCCARDA - Ritorno amaro per Sharapova, Garcia vince in rimonta - TennisWorldit : WTA STOCCARDA - Ritorno amaro per Sharapova, Garcia vince in rimonta - sportface2016 : #WtaStoccarda, Maria #Sharapova sconfitta in tre set da #Garcia - oktennis : WTA Stoccarda: Garcia batte Sharapova al fotofinish, bene Karolina Pliskova -

(Di martedì 24 aprile 2018) L'unico spiraglio per rientrare in carreggiata per la francese arriva nel settimo gioco, frangente in cui riesce ad issarsi sullo 0-30: neanche il tempo di mettere pressione all'ex numero 1 al mondo ...