Windows 10 | la modalità S potrà essere disabilitata tramite il Microsoft Store

La UWP di Netflix per Windows 10 introduce il supporto alla modalità picture-in-picture : Fortunatamente Netflix è una di quelle compagnie che più supporta il Microsoft Store di Windows 10 aggiornando sempre la propria app alle ultime novità della piattaforma. E così, dopo aver introdotto la risoluzione 4K e l’audio Dolby Atmos, la UWP ufficiale del servizio di streaming più famoso al mondo ha ricevuto nelle scorse ore un nuovo update alla versione 6.59.265.0 portando con sè, oltre i classici fix di bug, anche il pieno supporto ...

Windows 10 on ARM : nuovi dispositivi - miglioramenti con Redstone 4 e modalità S : Windows 10 on ARM è la piattaforma di Microsoft che prevede l’implementazione di processori Qualcomm in alcuni 2-in-1 e convertibili garantendo un’autonomia da record di circa 20 ore, una maggiore velocità nella ripresa dalla modalità stand-by e un surriscaldamento inferiore. Sebbene,Windows 10 on ARM abbia incuriosito molti utenti e possa introdurre innumerevoli vantaggi sia per gli OEM che per gli acquirenti stessi, non mancano ...

Unigram X si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile - introdotta la modalità lavoro : Dopo il major update ricevuto alcune settimane fa, gli sviluppatori di Unigram hanno deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento per la loro app su Windows 10 e Windows 10 Mobile. La nuova versione è numerata 1.2.1562 e porta con sè tre novità interessanti, tra cui la modalità lavoro utile a organizzare meglio la lista delle chat. Changelog ufficiale modalità lavoro: Nascondi le chat silenziose per concentrarti sulle conversazioni ...

Windows 10 e la Modalita S : Microsoft pubblica maggiori dettagli : Ieri Joe Belfiore, il responsabile dello sviluppo di Windows e Microsoft Edge, ha confermato che trasformerà Windows 10 S in una modalità apposita presente in tutte le edizioni del sistema operativo di casa Redmond. A seguito di questo annuncio, Microsoft ha ricevuto diverse domande relative a questa fantomatica “modalità S”, di conseguenza, ha pubblicato un post sul proprio blogmufficiale per chiarire meglio la questione. Come si ...

Arriva la conferma di Joe Belfiore : Windows 10 S verrà rimosso in favore della “modalità S” : Le indiscrezioni relative alla trasformazione di Windows 10 S nella cosiddetta “modalità S” sono state appena confermate da Joe Belfiore in un suo tweet. Il mese scorso, i colleghi di Thurrot.com, avendo ascoltato una loro fonte, avevano comunicato che il Windows 10 S come lo conosciamo oggi avrebbe avuto dei cambiamenti importanti con Redstone 4 (aka Spring Creators Update). Nello specifico, si diceva che l’attuale Windows 10 ...