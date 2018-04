WhatsApp | ora i messaggi vocali si possono riascoltare e cancellare

Uccide la moglie strangolandola nel sonno : “Ignora me e i nostri figli per stare su WhatsApp” : Un uomo ha ucciso la moglie 32enne strangolandola nel sonno per ché dipendente dai social network. "Eravamo felici finché non le ho regalato uno smartphone. La situazione è degenrata, lei ha cominciato a trascurare me i i bambini". È stato arrestato.Continua a leggere

La Francia lavora a un’alternativa a WhatsApp - che nel frattempo vuole aumentare l’età minima : Mentre WhatsApp vuole alzare l'eta minima per l'utilizzo della propria applicazione, il governo francese sta realizzando un proprio servizio di messaggistica criptato per evitare i rischi di intercettazioni. L'articolo La Francia lavora a un’alternativa a WhatsApp, che nel frattempo vuole aumentare l’età minima proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp consente ora di riscaricare i file cancellati : Da alcuni giorni il popolare servizio WhatsApp consente di effettuare il download dei media cancellati dai suoi server. Scopriamo insieme come fare L'articolo WhatsApp consente ora di riscaricare i file cancellati proviene da TuttoAndroid.

Come recuperare foto - video e audio WhatsApp cancellati anche dopo mesi : ora è possibile : Ottime notizie per chi vuole recuperare foto, video e audio WhatsApp cancellati per sbaglio nella memoria del telefono, e il tutto anche dopo mesi dalla loro ricezione. Senza clamori, l'applicazione di messaggistica nelle sue ultime versioni Android 2.18.106 e 2.18.110 ha introdotto questa nuova funzione non di poco conto ma cerchiamo di capire esattamente di che cosa si tratta. La situazione, fino a questo momento, era la seguiente: WhatsApp ...

WhatsApp - arriva la funzione delle etichette colorate Video : #WhatsApp, la grande e famosa applicazione di messaggistica istantanea, ha in sé moltissime #funzioni nascoste, ma non tutti sanno che ce ne sono moltissime altre in arrivo. Infatti, WhatsApp sta preparando una funzione che permetterebbe di catalogare i messaggi con #etichette colorate da disporre a proprio piacimento, un po' come accade gia' nei messaggi di posta elettronica. Vediamo quindi cosa sono queste etichette e come funzionano. Le ...

WhatsApp - trucchi per migliorare l'utilizzo dell'applicazione/ Dalla privacy all'archiviazione delle chat : WhatsApp, trucchi per migliorare l'utilizzo dell'applicazione: Dalla sicurezza-privacy all'archiaviazione delle chat, passando Dalla piattaforma web e le GIF(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:03:00 GMT)

WhatsApp sta sviluppando l’app per KaiOS e continua a lavorare agli adesivi : Dopo Facebook, che ha realizzato da poco una versione della propria app per KaiOS, anche WhatsApp sta effettuando la stessa operazione, come testimoniano alcune righe di codice trovate nella versione Windows dell'app. L'articolo WhatsApp sta sviluppando l’app per KaiOS e continua a lavorare agli adesivi proviene da TuttoAndroid.

Trony fallisce e licenzia 500 lavoratori via WhatsApp : “Sedi chiuse - non venite in negozio” : Dopo l'annuncio del fallimento della società Dps, che controlla il marchio, e la chiusura di 43 punti vendita, Trony ha fatto sapere via WhatsApp a 500 dipendenti che sarebbero stati licenziati: "La sede è chiusa, non presentatevi in negozio". Ecco la situazione dei vari punti vendita distribuiti per il territorio nazionale.Continua a leggere

Co-fondatore di WhatsApp : "È ora di cancellarsi da Facebook" : Lo scorso mese ha investito 50 milioni di dollari in Signal, che vuole porsi proprio come un'alternativa indipendente a quello che è il servizio di messaggistica più utilizzato al mondo, con un ...

WhatsApp - ora puoi dare una descrizione ai gruppi (e le altre novità) : WhatsApp – che secondo le analisi del blog Vincos è l’applicazione più usata in Italia nella sua categoria, davanti a Facebook e Messenger – si fa ancora più social. La novità individuata qualche settimana fa nelle diverse versioni beta dell’applicazione è ora in fase di distribuzione per tutti. Si tratta dell’introduzione di una descrizione per le chat di gruppo: gli utenti potranno utilizzare 500 caratteri per spiegare ai componenti – e in ...

WhatsApp - un'ora per eliminare messaggi inviati per errore : WhatsApp concede più tempo ai ripensamenti. L'applicazione sta infatti allungando il tempo utile entro cui un utente pentito - chi non vorrebbe aver scritto certe cose, o più semplicemente ha sbagliato destinatario - può richiamare un messaggio inviato. Finora la finestra per fare marcia indietro è stata di sette minuti; a breve sarà di oltre un'ora, 68 minuti e 16 secondi per la precisione (cioè 4.096 ...

