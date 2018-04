WhatsApp | la funzione ' nascosta' delle tag

Come eliminare amministratori gruppi in WhatsApp : la nuova funzione è servita : L'ultimo aggiornamento per eliminare gli amministratori gruppi in WhatsApp si fa avanti. In particolare le versioni coinvolte dal prezioso cambiamento sono la 2.18.41 per sistema operativo iOS e dunque per iPhone e la 2.18.116 per Android sul Play Store, Come ci comunica pure @WABetaInfo. Cosa significa nel dettaglio questo nuovo plus? Aggiornando l'applicazione di messaggistica alle versioni su riportate, ecco che sarà possibile per un ...

WhatsApp : la rivoluzione della funzione swipe - ecco le cose da sapere Video : #WhatsApp, negli ultimi tempi, fatica ad avere validi rivali, tenendo conto delle ultime stime che dimostrano come la piattaforma sia costantemente in crescita in tutto il mondo. Infatti, nonostante altre aziende e sviluppatori provino ad emularla, nessun progetto fino ad ora è riuscito a a raggiungere i suoi livelli di diffusione. Telegram, per esempio, non è affatto una pessima applicazione, essendo ricca di funzionalita' e, per certi versi, ...

WhatsApp - arriva la funzione delle etichette colorate Video : #WhatsApp, la grande e famosa applicazione di messaggistica istantanea, ha in sé moltissime #funzioni nascoste, ma non tutti sanno che ce ne sono moltissime altre in arrivo. Infatti, WhatsApp sta preparando una funzione che permetterebbe di catalogare i messaggi con #etichette colorate da disporre a proprio piacimento, un po' come accade gia' nei messaggi di posta elettronica. Vediamo quindi cosa sono queste etichette e come funzionano. Le ...

WhatsApp : arriva la funzione hashtag - ecco in cosa consiste : WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo e da quando l'app è stata resa completamente gratuita il numero di utenti è aumentato in maniera sostanziale. L'applicazione offre diverse funzioni ai suoi consumatori e ciò fa si che molti utenti la preferiscano a tutte le altre. In particolar modo negli ultimi mesi, sono arrivati diversi aggiornamenti: alcuni sono disponibili in versione beta e devono ancora arrivare ...

“Ma come è possibile?”. Allarme rosso su WhatsApp. Ecco la nuova funzione che espone gli utenti a errori (e figuracce) imperdonabili : Una volte erano i bigliettini o le tracce di rossetto. Oggi per evitare figuracce imbarazzanti e potenzialmente disastrose la cosa più importante è tenere d’occhio il telefonino, sempre pronto a regalare pericolosissime gaffe alla prima distrazione. Soprattutto attraverso WhatsApp, l’ormai popolarissima app di messaggistica alla quale tutti accediamo regolarmente nel corso delle nostre giornate. Un piccolo aiuto ai troppo ...

WhatsApp : la nuova funzione che semplifica l'uso dell'app Video : #WhatsApp ritorna al centro delle ultime notizie che riguardano il campo della tecnologica. L'applicazione dal pallino verde non smette di stupire tutti gli utenti e ritorna all'attacco con il rilascio di una nuova funzione. La piattaforma è classificata come una delle più utilizzate ed apprezzate nel campo della messaggistica, ma dato che la concorrenza è sempre presente, la societa' ci tiene a far si che gli utenti non abbiamo mai alcun motivo ...

WhatsApp : la funzione cambia numero adesso ha aggiunto una nuova opzione : La prossima funzione ‘cambia numero’ che sarà implementata su WhatsApp ora include un’opzione per notificare automaticamente i tuoi contatti del cambiamento: link download APK (per chi la vuole provare).Gli ingegneri informatici di WhatsApp stanno lavorando molto duramente per rendere l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo sempre più facile da utilizzare e ricca di novità.Di recente ...

WhatsApp beta porta novità per la funzione di cambio numero su Android : WhatsApp beta introduce qualche modifica per la funzione di cambio del numero di telefono: ora viene fornita la possibilità di avvisare automaticamente i contatti del cambiamento, scegliendone eventualmente solo alcuni specifici. L'articolo WhatsApp beta porta novità per la funzione di cambio numero su Android proviene da TuttoAndroid.

“Finalmente!” - WhatsApp - due grandi novità. Cambia tutto - a cominciare dalla funzione più usata (e sarà una meraviglia - parola di esperti) : Una cosa che non smetteremo mai di fare è quella sull’aggiornarvi sulle numerose novità che giorno per giorno WhatsApp ci regala. Il servizio di messaggistica istantanea, ancora una volta, torna a stupire tutti gli utenti con un nuovo aggiornamento che porta con se due nuove funzioni. Inizialmente l’applicazione disponeva solo di poche funzioni basiche utili per messaggiare, ve lo ricordate? Eppure successivamente e ...

“Questa sì che è una gran bella notizia”. WhatsApp - la novità che ci salverà. In arrivo la funzione che attendevamo da mesi. E il mondo intero ringrazia : Il mondo intero ancora ringrazia gli ingegneri della WhatsApp Inc. e del suo leader supremo Mark Zuckerberg per la gloriosa invenzione del messaggio cancellato, ma attenzione, perché un’altra novità sta per rivoluzionare (e sempre in meglio) quello che oramai da qualche anno reputiamo uno dei migliori sistemi di comunicazione tecnologica. Eh sì, perché mentre alcuni mesi fa una versione beta di WhatsApp dava per la prima volta a tutti la ...

WhatsApp - STOP AI MESSAGGI SPAM/ Update per bloccare le catene di Sant’Antonio : la nuova funzione intelligente : WHATSAPP, STOP ai MESSAGGI SPAM: arriva un Update per bloccare le catene di Sant’Antonio. Termineranno finalmente i noti, quanto fastidiosi, MESSAGGI virali(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 23:32:00 GMT)

WhatsApp - occhio ai ”messaggi incancellabili” : ecco quando la funzione ”elimina” non può essere utilizzata : Qualche mese fa Whatsapp ha introdotto la possibilità di cancellare messaggi inviati per errore. Un’operazione che va fatta entro e non oltre i 7 minuti. Ma sembra che non sempre basti essere veloce. Perché, come si legge su thenextweb.com, quando un messaggio viene citato, sia nelle chat che in una conversazione a due, cioè quando si risponde a un messaggio in particolare con la funzione ‘Rispondi’ il testo continua a ...

Aggiornamento gruppi WhatsApp : arriva la descrizione - a cosa serve e come utilizzare la funzione : La nuova funzione di descrizione in Aggiornamento per i gruppi WhatsApp era stata anticipata da tempo da una serie di indiscrezione e da oggi è realtà, per una buona fetta di utenti che utilizzano l'applicazione di messaggistica. cosa prevede l'opzione e come può essere utilizzata al meglio? I gruppi WhatsApp da oggi nella loro versione Android (in realtà la beta 2.18.54) e in quella Windows Phone (anche questa nell'update test 2.18.28 ...