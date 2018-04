WhatsApp | Google diventa competitor della piattaforma | ecco cosa accadrà

Blastingnews

: WhatsApp sarà in grado di affrontare la temibile sfida di Google? - Blasting News - TutteLeNotizie : WhatsApp sarà in grado di affrontare la temibile sfida di Google? - Blasting News - TutteLeNotizie : WhatsApp sarà in grado di affrontare la temibile sfida di Google? - Blasting News - infoitscienza : Google Chat, arriva l'app che farà chiudere WhatsApp? -

(Di martedì 24 aprile 2018)torna al centro dell'attenzione sul web. Questa volta non si parla di un nuovo aggiornamento in arrivo, ma dello sbarco di un nuovodi tutto rispetto. Ladal 'pallino' verde rappresenta un must have degli ultimi anni per quanto riguarda la messaggistica. Diverse sono le funzioni offerte dall'applicazione, motivo per cui gli utenti sono rimasti sempre fedeli all'app. Di mese in mese sono stati diversi gli aggiornamenti rilasciati per far sì che lasia sempre al passo con i tempi e con la concorrenza. Tra gli ultimi aggiornamenti ricordiamo infatti la funzione che permette di eliminare i messaggi inviati e quella che consente di registrare le note vocali senza tenere premuto il dito sul tasto del microfono. ...