We Race | il fumetto oltre la Formula 1

gqitalia

(Di martedì 24 aprile 2018) In un mondo appena uscito da una devastante catastrofe geologica, quella che un tempo era la nostra F1 torna a infiammare la folla grazie a un nuovo prodigio dell’ingegneria: le F-Mach. Sono i bolidi di We, la nuova webcomic Scuderia Ferrari, disegnati da Giulio Antonio Gualtieri per descrivere le vicende scritte da Giulio Antonio Gualtieri. Macchine velocissime e indistruttibili si affrontano nei circuiti più impossibili a partire da The Harbour, un motorhome ricavato nella carena di un vecchio mercantile che giace nel deserto laddove un tempo c’era l’oceano. L’uomo, nonostante l’accanirsi della natura, non si è estinto e continua a sfidare se stesso senza fermarsi alla ricerca di stimoli per migliorarsi. La rivalità dei protagonisti della storia tiene il lettore incollato alla schermo e viene sfruttata al meglio la possibilità tecnica dell’effetto parallasse e dei suoni che ...