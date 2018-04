Volley | Chicco Blengini | “Italia | stai serena | c’è futuro Difficile gestire la Nations

oasport

(Di martedì 24 aprile 2018)è ormai prossimo a diramare le convocazioni per laLeague, il torneo che sostituisce la World Leaue e che scatterà il prossimo 25 maggio. Il CT della Nazionale Italiana dimaschile sta guardando con interesse la Finale Scudetto e nel frattempo ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Sono tanti gli italiani che stanno giocando la serie per il tricolore: “Se ci sono tanti giocatori italiani che sono protagonisti in queste partite vuole dire che è una bella situazione per il nostro movimento. E sono diversi gli atleti che si sono messi in evidenza in questa stagione. L’unico mio problema, o meglio preoccupazione, sarà la loro gestione del riposo. Come tutti sanno a pochi giorni dalla fine della stagione di club scatta la nuova World League con obblighi molto stringenti in fatto di giocatori che hanno giocato l’Olimpiade ...