Vincent Bollorè | Marina Berlusconi | “In Tim si è comportato come Attila Ma Attila aveva

Vincent Bollorè - con l’inchiesta sugli affari africani a rischio i progetti internazionali. E Tim rischia di farne le spese : Ci mancava solo il fermo di Vincent Bolloré a completare il quadro incandescente dell’assemblea di Telecom Italia. Le vicende giudiziarie del raider bretone non promettono infatti niente di buono per l’ex monopolista di cui Vivendi ha quasi il 24 per cento. A questo punto, in vista dello scontro fra soci previsto per il 4 maggio, il timore più grande è quello di uno stallo di cui Tim rischia di fare le spese. Per non parlare del ...

Vincent Bollorè fermato per sospetta corruzione : 12.25 - Secondo i magistrati transalpini che stamattina hanno fermato Vincent Bollorè, la Havas, concessionaria pubblicitaria del gruppo del miliardario bretone, avrebbe ottenuto le concessioni per la gestione di redditizi terminal di navi container in due porti della Guinea e del Togo barattandole con consulenze e consigli per far salire al potere esponenti politici locali. Le Monde parla della campagna per le presidenziali in Guinea nel ...

Vivendi - Vincent Bollorè in stato di fermo per sospetta corruzione in Togo e Guinea : Vincent Bollorè, presidente di Vivendi - azionista di maggioranza di TIM con una quota del 24% circa -. che qualche giorno fa ha passato il testimone al figlio Yanick, è in stato di fermo a Nanterre. ...

Vincent Bolloré è in stato di fermo per presunte tangenti in Africa. Cosa sappiamo finora : Proprio mentre entrava nel vivo la battaglia per il controllo di Tim - che vede schierata Vivendi , uno dei pezzi pregiati dell'impero del finanziere francese, contro il fondo americano Elliott - sono ...

Arrestato Vincent Bollorè il magnate che ha comprato Telecom e sfidato Berlusconi : L'imprenditore vanta un patrimonio stimato da Forbes 4,7 miliardi di dollari, tanto da garantirgli un posto nella classifica degli uomini più ricchi al mondo stilata dalla nota rivista americana. Gli ...

Vincent Bolloré - chi è il finanziere francese del caso Vivendi-Mediaset : Tra gli uomini più ricchi di Francia, Vincent Bollorè è nato nel 1952 a Boulogne-sur-Seine, da una famiglia di industriali bretoni. Imprenditore e produttore televisivo, è primo azionista di Vivendi , ...

Vincent Bollorè fermato in Francia per corruzione : "Tangenti in Africa" : Secondo "Le Monde" l'imprenditore francese fermato dalla polizia nell'ambito di una inchiesta su corruzione di funzionari stranieri per ottenere alcune concessioni in Africa.

