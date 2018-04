Vincent Bollorè fermato per tangenti | è indagato per un caso di corruzione in Africa

ilmessaggero

: ++ Vincent Bollore è stato arrestato in merito al suo business relativo ai porti africani. Lo scrive Le Monde ++ - danielelepido : ++ Vincent Bollore è stato arrestato in merito al suo business relativo ai porti africani. Lo scrive Le Monde ++ - gortombina : RT @giusmo1: Vincent Bollorè fermato e interrogato per tangenti - fattoquotidiano : RT @FQLive: #ULTIMORA #Francia, Le Monde: 'Vincent Bollorè fermato per corruzione' -

(Di martedì 24 aprile 2018) Il finanziere franceseè in stato di fermo per ladi funzionari pubblici stranieri in una vicenda legata a concessioni portuali in Togo e Guinea. Lo riporta...