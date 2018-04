Vincent Bollorè fermato in Francia per corruzione | “Tangenti in Africa”

Francia - Vincent Bollorè fermato e interrogato per corruzione/ Tangenti in Africa : finanziere nei guai : Francia, Vincent Bollorè fermato e interrogato per corruzione: Francia, finanziere in custodia cautelare per Tangenti in Africa al fine di ottenere concessioni portuali(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 12:14:00 GMT)

Vincent Bollorè fermato per tangenti : L'imprenditore bretone Vincent Bolloré è in stato di fermo a Nanterre nel quadro di indagini su casi di sospetta "corruzione di agenti pubblici stranieri", legate a operazioni condotte dal suo gruppo ...

Arrestato Vincent Bollorè - fermato per un caso di tangenti in Africa : Un fermo clamoroso: Vincent Bollorè è stato preso in custodia cautelare e interrogato a Nanterre nell'ambito di un'inchiesta su tangenti pagate dal suo gruppo in Africa nel 2010, in relazione a delle ...

Secondo i giornali francesi l’imprenditore Vincent Bolloré - principale azionista di Vivendi - è in stato di fermo : I giornali francesi scrivono che l’imprenditore Vincent Bolloré, principale azionista del gruppo televisivo Vivendi, è in stato di fermo a Nanterre nell’ambito di un’inchiesta su delle presunti tangenti pagate in Africa nel 2010: l’accusa è “corruzione di funzionari pubblici stranieri” The post Secondo i giornali francesi l’imprenditore Vincent Bolloré, principale azionista di Vivendi, è in stato di ...

Vincent Bolloré fermato per sospetta corruzione in Africa. Interrogato a Nanterre : al centro dell'inchiesta tangenti pagate dal suo gruppo : L'imprenditore francese Vincent Bolloré è stato posto in custodia cautelare e Interrogato a Nanterre nell'ambito di un'inchiesta su tangenti pagate dal suo gruppo in Africa nel 2010. Lo scrive la versione online di Le Monde.Bolloré è attualmente sotto Interrogatorio negli uffici della polizia giudiziaria a Nanterre, nel dipartimento degli Hauts-de-Seine, alle porte di Parigi. La vicenda riguarda le concessioni di ...

Vincent Bollorè fermato e interrogato per tangenti : MILANO - L'imprenditore francese Vincent Bollorè è stato posto in custodia cautelare e interrogato a Nanterre nell'ambito di un'inchiesta su tangenti pagate dal suo gruppo in Africa nel 2010, in ...

Francia - Le Monde : “Vincent Bollorè fermato per corruzione” : L'articolo Francia, Le Monde: “Vincent Bollorè fermato per corruzione” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vincent Bollorè fermato per tangenti : è indagato per un caso di corruzione in Africa : Il finanziere francese Vincent Bollorè è in stato di fermo per la corruzione di funzionari pubblici stranieri in una vicenda legata a concessioni portuali in Togo e Guinea. Lo riporta...

Vivendi - Vincent Bollorè passa il testimone e affida la presidenza al figlio Yannick : Con un annuncio a sorpresa, al termine dell'assemblea degli azionisti di Vivendi, Vincent Bollorè passa il testimone e lo affida al figlio Yannick, da oggi presidente del consiglio di sorveglianza del gruppo francese. Yannick, 38 anni, è il secondogenito dei quattro figli di Bollorè ed è sempre stato il più interessato al settore media. Da tempo il 67enne industriale e finanziere bretone ha assegnato a ciascun ...

Vivendi - Vincent Bollorè lascia la presidenza al figlio Yannick : Roma, 19 apr. , askanews, Vincent Bolloré lascia la presidenza del consiglio di sorveglianza di Vivendi al figlio Yannick, attualmente alla testa del gruppo di pubblicità Havas. Lo ha annunciato lo ...

Vivendi - Vincent Bollorè lascia la presidenza al figlio Yannick : Roma, 19 apr. , askanews, - Vincent Bolloré lascia la presidenza del consiglio di sorveglianza di Vivendi al figlio Yannick, attualmente alla testa del gruppo di pubblicità Havas. Lo ha annunciato lo ...

Vivendi - Vincent Bollorè : lascio la presidenza a mio figlio Yannick : Vivendi, Vincent Bollorè: lascio la presidenza a mio figlio Yannick Intanto il fondo Elliot attacca: con i francesi azioni Tim hanno perso il 35% del valore Continua a leggere