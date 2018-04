Videochiamate con AR Emoji su tutti i Samsung Galaxy? Sorpresa brevetto

optimaitalia

(Di martedì 24 aprile 2018) Le ARhanno conquistato il cuore dii possessori dei nuovissimiS9 e a dire la verità sono molto attese anche da chi possiede smartphone più o meno recenti della fortunata serie del prooduttore. Ecco che ci troviamo di fronte ad una succulenta novità che riguarda proprio le emoticon animate, racchiusa in un recenteche le vorrebbe impiegate addirittura nelle. Come funzionerà questa novità?Le AR, come è noto, sono appunto emoticon animate che riproducono in tutto e per tutto le sembianze e le espressioni dei volti dei possessori dei telefoni. Qualche tempo fa abbiamo già dato la lieta novella dell'imminente arrivo della stessa tecnologia anche suS8 e la speranza è che la tecnologia si possa allargare a macchia di leopardo anche su altri dispositivi. L'ottima notizia è che come riportato sul sito su PhoneArena un ...