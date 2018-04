Vicenza Il 28 aprile giornata mondiale del Tai Chi e Qi Gong

25 aprile : sindaco Vicenza - lo dedico ai giovani - ricordiamogli da dove veniamo : Vicenza, 15 apr. (AdnKronos) - "Vicenza, città medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza, oltre che per il Risorgimento, anche quest'anno si appresta a celebrare con grande convinzione la ricorrenza del 25 aprile. Si tratta di una festa importante perché ci dà l'occasione di riflettere sui

25 aprile : sindaco Vicenza - lo dedico ai giovani - ricordiamogli da dove veniamo : Vicenza, 15 apr. (AdnKronos) – “Vicenza, città medaglia d’oro al valore militare per la Resistenza, oltre che per il Risorgimento, anche quest’anno si appresta a celebrare con grande convinzione la ricorrenza del 25 aprile. Si tratta di una festa importante perché ci dà l’occasione di riflettere sui valori fondanti la nostra democrazia. Primo fra tutti quello della libertà, che nel nostro Paese non è stata acquisita ...

Le date dell’instore tour di Lorenzo Fragola per Bengala - da Milano a Vicenza ad aprile e maggio : Sono state annunciate le date dell'instore tour di Lorenzo Fragola per Bengala, il nuovo album di inediti in uscita il prossimo 27 aprile con Sony Music. Dopo la pubblicazione del singolo Battaglia Navale, disponibile in radio e in digital download dal 6 aprile, Lorenzo Fragola comunica ai fan le tappe dei firmacopie che lo porteranno in tutta la penisola nelle prossime settimane. Si parte da Milano il 27 aprile per un incontro al negozio ...

Vicenza - il club all’asta il 27 aprile : base di partenza 1.470.000 euro : Il club veneto attende il 27 aprile per avere un'idea più chiara sul proprio futuro. Ancora non si hanno notizie su chi potrebbe partecipare all'asta. L'articolo Vicenza, il club all’asta il 27 aprile: base di partenza 1.470.000 euro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Vicenza - lavori stradali in viale del Sole - dal 12 aprile disagi al traffico : A partire da giovedì 12 aprile , l'assessorato alla cura urbana darà il via ad un intervento di rifacimento delle caditoie su viale del Sole , nel tratto compreso tra la rotatoria dell'Albera e via ...

Ramzi Nasir - medico pediatra statunitense - parlerà a Vicenza il 12 aprile a 60 docenti di disabilità dell'apprendimento : Recentemente è stato anche impegnato con vari enti non governativi , tra cui Medici senza frontiere, occupandosi di insegnamento e formazione per la cura dei bambini con disabilità in aree del mondo ...

Vicenza Attenzione : dal 16 aprile lavori in viale della Scienza - per almeno 4 settimane : L'intervento interesserà, per fasi, l'intero sviluppo di viale della Scienza, dalla rotatoria con viale del Lavoro fino al confine comunale con Altavilla Vicentina. viale della Scienza, da lunedì 16 ...

Incidente stradale/ Vicenza - schianto in auto : 59enne deceduta - sorella gravissima (5 aprile 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 5 aprile 2018, e gli aggiornamenti. A14, tir si ribalta: camionista sbalzato e travolto dalle auto. Code tra Cattolica e Pesaro nella notte(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 22:32:00 GMT)

INCIDENTE STRADALE/ Vicenza - schianto in auto : morta Assunta De Falco - ferite le due sorelle (5 aprile 2018) : INCIDENTE STRADALE: le ultime notizie di oggi, 5 aprile 2018, e gli aggiornamenti. A14, tir si ribalta: camionista sbalzato e travolto dalle auto. Code tra Cattolica e Pesaro nella notte(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 20:54:00 GMT)

Vinòva incontra il Psi di Vicenza il 4 - Nencini convoca i socialisti del centro nord il 7 aprile a Bologna e il congresso cittadino slitta. ... : ... ad assicurare, pur se non dovuto per le normative in vigore, la storica apertura a tutti del quotidiano web, mentre Giovanni Coviello, che rimane direttore di VicenzaPiu.tv, la nostra tv streaming, ...

'A teatro si resta giovani' : il 15 aprile 'Il Carnevale degli animali' ultimo spettacolo del progetto destinato ai senior di Vicenza : Gli spettacoli precedenti all'interno del progetto "A teatro si resta giovani" sono stati "Night Circus", circo-teatro di grande intrattenimento, proposto da Recirquel Company Budapest il 26 novembre,...

Franco Vanni - Il caso Kellan : il 20 aprile alla libreria Galla di Vicenza Eva Massari dialoga con l'autore : Steno Molteni, giornalista di ventisei anni, scrive per il settimanale di cronaca nera «La Notte». Vive a Milano nella stanza 301 dell'Albergo Villa Garibaldi, dove la sera lavora come barman. Guida ...