“Vi denuncio!” Andrea Damante | una furia sul web Le parole durissime dell’ex tronista

(Di martedì 24 aprile 2018) Nuovo capitolo della storia trae Giulia De Lellis. Dopo l’annuncio della rottura, ledi Giulia ed i presunti tradimentiche sarebbero alla base dell’addio, sulla scena irrompe il diretto interessato. Lo fa con un lungo post che sa di sfogo e di verità non dette ma solo accennate. Qualcosa di difficile da digerire chesi tiene dentro. Poi inizia:“Non cadrò nel tranello mediatico raccontando quali siano stati i motivi della fine della nostra relazione – ha subito puntualizzatosu Instagram – Non mi e’ mai piaciuto mettere in piazza le mie faccende private, non laverò MAI i miei panni sporchi in pubblico, così come e’ solito fare forse qualcun altro”. “Per amore, spesso ho dovuto subire le esuberanze di chi è abituato invece a condividere senza filtri fatti e sentimenti intimi….” Poi continua: “Risponderò nelle sedi ...