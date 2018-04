Vela | Coppa del Mondo Hyeres 2018 | Ruggero Tita e Caterina Banti secondi nel Nacra 17

oasport

(Di martedì 24 aprile 2018) Prima giornata di regate a, in Francia, sede dell’ultima tappa delle World Series, ladeldi. Nelle acque francesi si sono disputate le prime prove di qualificazione, in attesa delle Medal Races in programma nel weekend. Hanno iniziato con il piede giustonell’unica prova disputata nel17. A trionfare sono stati i britannici Ben Saxton e Nicola Boniface, rinnovando la sfida che ha visto i due equipaggi contendersi il Princesa Sofia pochi giorni fa, con la vittoria che ha sorriso al duo azzurro. Splende l’Italia anche nel 470 maschile, dove Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò sono terzi nella generale con un bottino di 11 punti, frutto di un 9° e un 2° posto. La vetta non è lontana, occupata dagli svedesi Anton Dahlberg e Fredrik Bergstroem a 7 (3-4 oggi), seguiti dai cinesi Hao Lan e Bo Zhou con 9 (2-7). ...