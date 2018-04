Vasco Rossi | ' I duetti vanno bene l' asilo Per beneficenza preferisco aprire il

Vasco Rossi : "Duetti di beneficenza? No - grazie. La beneficenza è una di quelle cose che fai stando zitto" : "Duetti di beneficenza? No, grazie. La beneficenza è una di quelle cose che fai stando zitto". Vanity Fair dedica la copertina del 25 aprile a Vasco Rossi. Il cantante nell'intervista rilasciata al settimanale ha spiegato di essere contrario a "duetti e terzetti", a suo parere una stratagemma usato quando "non si sa bene cosa fare". Si legge su Vanity Fair:Cantare una canzone metà io e metà te va bene per i bambini ...

Vasco Rossi : «E sono ancora qua» : L’articolo completo è pubblicato sul numero 17 di «Vanity Fair», in edicola fino all’1 maggio 2018. Il quartier generale di Vasco Rossi è una palazzina di due piani che affaccia sulla via Emilia, a Bologna. Sotto c’è lo studio di registrazione, a pianoterra quello che una volta era il bar del Blasco e che adesso ospita, tra le altre cose, una ristretta selezione di omaggi personalizzati, tutti regali dei suoi fan: plastici degli ...

Le prove di Vasco Rossi anticipano la scaletta del nuovo tour VascoNonStop Live 2018? (Video) : Tempo di ultime prove di Vasco Rossi nel suo studio di Los Angeles insieme alla superband che lo accompagnerà nel nuovo tour negli stadi: le immagini mostrate dallo stesso rocker sui social sembrano anticipare qualcosa della scaletta del VascoNonStop Live 2018, lo spettacolo con cui tornerà in scena dopo il trionfo di Modena Park per portare i suoi classici nei maggiori stadi italiani. Le ultime prove in studio col direttore artistico Vince ...

Vasco Rossi in arrivo a Rimini presenta Beatrice Antolini - new entry nella band del VascoNonStop Live (video) : Quando manca ormai poco più di un mese dalla data zero in programma a Lignano Sabbiadoro, Vasco Rossi si prepara ad approdare a Rimini per le prove del suo VascoNonStop Live, al via ufficialmente col concerto del primo giugno allo stadio Olimpico di Torino. Con uno dei suoi "clippini" su Facebook, il Blasco ha voluto annunciare l'arrivo in Romagna per le prove del nuovo spettacolo negli stadi, che sarà una sorta di prosieguo del LiveKom con ...

Svelata la location delle prove del tour di Vasco Rossi - in partenza dal Teghil di Lignano : Le prove del tour di Vasco Rossi hanno finalmente una location ufficiale. A poco più di un mese dalla data zero a Lignano Sabbiadoro, il Blasco rivela di aver scelto Rimini come luogo dove mettere a punto i contorni del nuovo tour che lo porterà a suonare fino al 21 giugno al San Filippo di Messina. Secondo quanto trapelato, Vasco Rossi si tratterrà in Romagna per circa un mese, così da mettere insieme tutti i dettagli del nuovo tour negli ...

Vasco Rossi a Speciale TG5 anticipa il post Modena Park (video) : “VascoNonStop Live sarà rock come il LiveKom” : L'intervista di Vasco Rossi a Speciale TG5 ha ripercorso, a quasi un anno di distanza, le emozioni di Modena Park e l'attesa per il nuovo tour, ma è stato anche un modo per parlare del senso della vita per il rocker, della perdita del padre e di amici come Guido Elmi e Marco Pannella, del rapporto col pubblico, delle controindicazioni della popolarità e della vocazione per la musica. Vasco ha esordito nell'intervista a Susanna Galeazzi ...

Speciale TG5 su Vasco Rossi sabato 14 aprile su Canale5 - da Modena Park al nuovo tour 2018 negli stadi : Dopo quasi 10 mesi dal successo di Modena Park, l'avventura del Blasco di fronte a 225mila persone torna protagonista in tv con uno Speciale TG5 su Vasco Rossi, in onda sull'ammiraglia Mediaset sabato 14 aprile in terza serata, dopo la conclusione di Amici di Maria De Filippi. Il rocker di Zocca è stato intervistato da Susanna Galeazzi per questo nuovo Speciale prodotto dalla redazione del telegiornale di Canale5 diretto da Clemente J. Minun, ...

Finti biglietti Vasco Rossi : attenti alle truffe : Numerosi utenti siciliani sarebbero caduti in una truffa on line finalizzata alla vendita di Finti biglietti per il concerto di Vasco Rossi

Vasco Rossi a Gardone Riviera incontra il pubblico - firma autografi e lancia penne (video) : Vasco Rossi a Gardone Riviera ha trascorso il weekend di Pasqua tra relax e famiglia, concedendosi qualche giorno di relax sul Lago di Garda dopo essere rientrato da Los Angeles dove sta lavorando alla scaletta e alla produzione del suo VascoNonStop Live, il tour con cui girerà gli stadi italiani nel mese di giugno. Durante la sua breve permanenza a Gardone Riviera, durante la quale ha soggiornato presso l'hotel Villa Paradiso, il rocker è ...

Tutti i vincitori degli Onstage Awards 2018 da Tiziano Ferro a Vasco Rossi e Riki : Sono stati annunciati i vincitori degli Onstage Awards 2018. Tiziano Ferro ha trionfato in ben tre categorie: Artista Maschile, Miglior Tour e Inno Live dell’Anno (con il brano Lento/Veloce). L'artista di Latina ha ringraziato i fan sui social per il sostegno con queste parole: "Pienone! Ma così mi prende un colpo! Questo mi spinge a fare meglio, a non mollare, ad andare avanti. Conta molto per me, grazie! Tiziano" Tiziano Ferro ha superato i ...

Sfera Ebbasta parla di Gué Pequeno - Vasco Rossi e 50 Cent : Mentre le voci su un suo probabile ruolo in qualità di giudice nella pRossima stagione di 'X Factor' continuano ad alimentare discussioni on line, Sfera Ebbasta, probabilmente l'artista più chiacchierato del 2018 nell'intero panorama musicale italiano, continua a consolidare il suo status di icona dei giovani. Sempre più Trap King, sempre più RockStar Il 'Trap King' di Cinisello Balsamo sta entrando sempre più nell'immaginario collettivo ...

Vasco Rossi sul Lago di Garda saluta i fan e si prepara a VascoNonStop Live 2018 (foto) : Vasco Rossi sul Lago di Garda si gode alcuni momenti di spensierato relax prima di immergersi completamente nei lavori per la realizzazione del suo pRossimo tour negli stadi, con soundcheck fissato per il 25 giugno a Lignano Sabbiadoro. Il rocker di Zocca ha deciso di tornare a Gardone Riviera, dov'è solito trascorrere qualche giorno di vacanza, per rilassarsi alla clinica beauty Villa Paradiso. L'artista si sta quindi rimettendo in forma in ...

Come partecipare al soundcheck 2018 di Vasco Rossi a Lignano il 27 maggio per il tour VascoNonStop Live : Al via i preparativi per il soundcheck 2018 di Vasco Rossi in vista del tour VascoNonStop Live in partenza a giugno: il fanclub del rocker ha condiviso i primi dettagli utili per l'evento che si terrà il 27 maggio allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. L'accesso al soundcheck del VascoNonStop Live 2018, l'esclusiva prova generale del tour, è gratuito e riservato esclusivamente a tutti gli iscritti a Il Blasco fan club con tessera in corso ...