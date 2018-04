Varese | delitto Lidia Macchi | ergastolo per Binda

tgcom24.mediaset

(Di martedì 24 aprile 2018) Sentenza di primo grado per la studentessa uccisa con 29 coltellate nel gennaio del 1987 in un bosco a Cittiglio, nel Varesotto., suo ex compagno di liceo, fu arrestato solo nel 2016 tradito da una perizia grafologica. Per la Procura "finalmente è stata stabilita una verità processuale che corrisponde a quella storica".