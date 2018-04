“Valuteremo novità” - Pd apre al dialogo : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Siamo disponibili a valutare il fatto nuovo, se verrà confermato in queste ore, pronunciato dal M5S poche ore fa” e “se questo fatto nuovo verrà, come immagino, confermato solennemente, se si dichiarerà la chiusura definitiva di questo scenario, questo per noi rappresenta un punto di novità che il Pd tutto deve essere chiamato a valutare”. Lo ha detto Maurizio Martina, dopo le ...