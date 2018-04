“Valuteremo novità” | Pd apre al dialogo

calcioweb.eu

(Di martedì 24 aprile 2018) Roma, 24 apr. (AdnKronos) – “Siamo disponibili a valutare il fatto nuovo, se verrà confermato in queste ore, pronunciato dal M5S poche ore fa” e “se questo fatto nuovo verrà, come immagino, confermato solennemente, se si dichiarerà la chiusura definitiva di questo scenario, questo per noi rappresenta un punto di novità che il Pd tutto deve essere chiamato a valutare”. Lo ha detto Maurizio Martina, dopo le consultazioni con Roberto Fico, riferendosi alla possibile intesa tra M5S e Lega per formare il governo.“Con spirito di lealtà e collaborazione, non nascondendoci diversità, difficoltà, punti di partenza differenti, ci impegniamo ad approfondire questo possibile percorso di lavoro comune e questo coinvolgendo i nostri gruppi dirigenti che devono essere chiamati a valutare, discutere e deliberare il percorso nuovo” ha aggiunto Martina, ...