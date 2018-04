Valeria Fedeli Il ministro e il bullismo | non ammettere gli studenti agli scrutini

Il Pd vuole candidare Valeria Fedeli al Senato : Secondo quanto si apprende da fonti dem, la rosa di nomi dei possibili candidati presidenti delle Camere sui quali i parlamentari del Pd sono chiamati a ragionare in questi minuti sono per il Senato ...

Valeria Fedeli - figuraccia aberrante : vede i giornalisti e ha una reazione scomposta / Video : Il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli si distingue sempre per le figuracce più imbarazzanti. Come si vostra nelle immagini Video dell'agenzia Vista, l'ex sindacalista è arrivata a palazzo Madama ...

REDDITI POLITICI NEL 2017/ Beppe Grillo dati sestuplicati in un anno - Valeria Fedeli senza rivali : REDDITI online dei POLITICI italiani nel 2017 : il Parlamento fornisce tutti i dati su stipendi, Grillo stravince sui leader come Di Maio, Renzi, Grasso o Gentiloni. Fedeli super tra ministri(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 20:58:00 GMT)

Online i redditi dei politici italiani/ Valeria Fedeli più ricca tra tutti i ministri - Grillo "straccia" Renzi : Il sito del Parlamento ha pubblicato i redditi dei politici nel 2017 e non mancano le sorprese: Grillo dichiara sei volte di più rispetto a un anno fa, Valeria Fedeli è al top tra i ministri (Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 16:48:00 GMT)

Valeria Fedeli la ministra più ricca - Anna Finocchiaro terza. Ma il paperone della politica è Beppe Grillo : E' ancora lei la più ricca . E' sempre prima nella classifica delle dichiarazioni dei redditi della squadra di governo la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli : per il 2017 ha dichiarato 182.016, ...

Anche quest'anno Valeria Fedeli è la più ricca del governo : Mantiene il primo posto nella classifica delle dichiarazioni dei redditi della squadra di governo la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli che per il 2017 ha dichiarato 182.016, poco di più dell'anno precedente, seguita dal ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda che ha dichiarato 166.264 e che a differenza dell'anno scorso afferma di avere fondi comuni di investimento cointestati con il coniuge. Terza classificata la ministra ...

Valeria Fedeli - l'ultimo regalo all'Italia : diktat a scuola - cosa non si può più dire da oggi. Roba alla Boldrini : La ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli sembra non aver capito che il suo governo sia di fatto un morto che cammina e lancia il suo testamento politico in extremis. Insieme a un gruppo di lavoro e ...